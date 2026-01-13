Moriyón presume de un Gobierno "de hechos", con un 82 por ciento de las inversiones de 2025 licitado

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el centro, junto a las concejalas de Cultura y de Hacienda, Montserrat López Moro y María Mitre, 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este martes que en 2025 el Ayuntamiento cerró con una nivel de ejecución de inversiones de un 82 por ciento, lo que evidencia un Gobierno de coalición que mantiene una relación "magnífica" y que lleva a efecto los proyectos anunciados.

Un Gijón "de hechos", según la alcaldesa, con el que enfrenta las críticas de la oposición sobre la 'falta de acción' que achacan al Gobierno local.

Moriyón, en rueda de prensa en 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural', ha citado varios de esos proyectos en marcha, como son Naval Azul, Tabacalera o la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en La Pecuaria.

La regidora se ha referido a dos datos "incontestables" que prueban que el Ayuntamiento funciona. Por un lado, el de la inversión ejecutada, con el 82 por ciento ya licitado de un monto de 63 millones de euros en 2025. Algo que, según ella, evidencia la capacidad de gestión fundamental para que los proyectos pasen a hechos.

En segundo lugar, ha apuntado que según un reciente estudio, Gijón es el tercer municipio que menor presión fiscal tiene en Asturias, lo que combina con una alta capacidad financiera. Asimismo, ha asegurado que Gijón está liderando todo el ranking en creación de empresas.

En cuanto a proyectos, ha destacado que el Ayuntamiento de Gijón ha incorporado a la ciudad más espacio moderno, más amable y para las personas con la compra de los terrenos de los antiguos astilleros de Naval Gijón, la acordada adquisición de la finca de La Isla y la apertura al público el próximo verano de la playa verde del Rinconín.

A todo ello ha sumado la puesta en funcionamiento de la comisaría local "más puntera" de España y el contar con una de las flotas de autobuses municipales "más punteras" de España.

Moriyón ha hecho alusión al barrio de La Calzada, donde el Ayuntamiento ha demolido la nave de Flex y tiene pensado la adquisición de la parcela "por y para los vecinos". De la zona Oeste también ha destacado la construcción del complejo deportivo.

Por otra parte, ha resaltado la inversión en Tabacalera, del que ha señalado que es un proyecto cultural y que fue una decisión política. La alcaldesa ha recalcado que solo el tiempo va a decir la envergadura del mismo.

En cuanto a la promoción económica, ha mencionado la ampliación del PCTG en La Pecuaria, un espacio que tiene confirmada la llegada de la Universidad Europea. Moriyón se ha mostrado confiada en que la implantación de esta institución, pese a la dificultad que implica el decreto de universidades, se materialice.

Preguntada por los terrenos de Pymar en el ámbito de Naval Azul, la regidora ha sostenido que mantienen una relación entre instituciones "absolutamente correcta".

Eso sí, ha dejado claro que el Ayuntamiento solo puede pagar, como administración, el precio de la tasación oficial. Dicho esto, ha indicado que Pymar estaría en su derecho que querer sumarse al proyecto de Naval Azul, donde se va a poner en marcha un parque empresarial vinculado a empresas de base tecnológica.

En paralelo, ha indicado que al Ayuntamiento lo que le interesaba es ser el dueño mayoritario de este ámbito para llevar a cabo el proyecto y ha recordado que está en marcha la tramitación del Plan Especial, con un plazo de 18 meses.

Por todo ello, ha trasladado que el que no hayan adquirido aún los terrenos de Pymar no interrumpe "para nada" la iniciativa del Ayuntamiento de desarrollar ese ámbito.

Moriyón ha aprovechado para mostrar su satisfacción por una noticia que considera "tremendamente ilusionante", como es el plan de contratación de empleo anunciado por Indra para su planta en Gijón, ubicada en el antiguo Tallerón de Duro Felguera, colindante a Naval Azul.

"No es un asunto menor", ha asegurado la alcaldesa, quien se ha referido también a la inversión de Indra en la factoría, que conlleva la transformación de las naves y la limpieza en la zona.

A este respecto, ha indicado que Indra lleva mucho tiempo trabajando desde el PCTG, y ahora lo va a hacer al lado de Naval Azul. La regidora ha insistido en que el Gobierno local, cuando llegó a la Alcaldía, veía una oportunidad "única" en el ámbito de Naval.

Por ello, ha opinado que quien se reía ahora de que solo hay un paseo, cree que es por ignorancia o mala fe, porque sabe plazo el de tramitar un Plan Especial. Ha incidido, sobre esta cuestión, en que las personas del barrio "no son tontos".

"No me preocupa nada las inauguraciones", ha señalado, a lo que ha remarcado que lo que le importa es solo que los vecinos vean los proyectos en marcha.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

En el ámbito cultural, se ha referido especialmente a 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural', por el que pasarán este año diez residentes, de los que cuatro finalizan el próximo marzo.

Para ella es un éxito para el tejido cultural de la ciudad, a lo que ha recordado que uno de los proyectos de una residente, Mónica Mura, se exhibirá en el museo Thyssen.

Un proyecto que nace en Contrueces y termina en el Thyssen, reflejo, a su juicio, del éxito de un equipamiento que es referencia cultural en el Norte de España. Además de espacio para creación artística, la regidora ha incidido en que también ha logrado integrarse en el barrio, que fue una de las promesas del Gobierno local con la asociación de vecinos de Contrueces.

Ha remarcado, unido a este equipamiento, el estado de abandono en el que estaba el edificio cuando llegaron al Gobierno y la reforma hecha a través de un proyecto "ambicioso pero realista". A mayores, ha resaltado que, ligado a él, en 2026 Gijón nutre de talento a los museos más importantes del país y ejerce un liderazgo creativo apenas dos años después.

Moriyón ha remarcado que se trata de realidades y ha asegurado que no se puede poner en duda, salvo por ideología, el Gijón que se está creando y en el que se está avanzando.