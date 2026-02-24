Movilidad amplía el aparcamiento del entorno de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Onís

Ampliación del aparcamiento. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado la ampliación del estacionamiento situado en el entorno de la iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso,en el concejo de Onís. Las obras han supuesto una inversión cercana a los 23.000 euros.

Los trabajos se han desarrollado junto a la vía que conecta los núcleos de Boviarriba y Demúes y han consistido en la limpieza integral del área, el afirmado con zahorra artificial y la posterior pavimentación de una superficie total de 435 metros cuadrados.

Además, se ha mejorado el drenaje del espacio mediante la construcción de una cuneta de hormigón en el borde del aparcamiento, que permitirá una evacuación más eficiente de las aguas pluviales y favorecerá la durabilidad del pavimento.