Movilidad y el Ayuntamiento supervisan la fase final de las obras en la carretera LL-2, en Arlós (Llanera)

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo; la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez; y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García, acompañados por representantes municipales, técnicos de la consejería y responsables de la empresa adjudicataria. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ultima las obras de mejora de la carretera LL-2, a su paso por la localidad de Arlós, en Llanera, que han supuesto una inversión de 1.125.300 euros. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han visitado este jueves los trabajos acompañados por la alcaldesa del concejo, Eva María Pérez.

Según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, se están realizando las últimas tareas que han supuesto la renovación integral de 6,5 kilómetros de la vía y que consisten en la colocación de la señalización vertical y diversos elementos de seguridad vial.

Las obras incluyen también la limpieza general de este tramo, tanto en la calzada como en los drenajes y los taludes. También se ha ejecutado la mejora y rehabilitación del firme, mediante la extensión de una capa de rodadura, y del drenaje longitudinal, por medio de la construcción de cunetas bordillo en los tramos que lo necesite.

El proyecto supuso la construcción de un muro de contención en el punto kilométrico 4+400 y la reposición de la señalización horizontal, vertical y de las barreras, así como la colocación de nuevos elementos de contención.