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OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha concluido las actuaciones de digitalización del sistema de saneamiento y depuración de los concejos de Oviedo, Siero, Llanera, Noreña y Nava. Los trabajos, ejecutados en el marco del proyecto Aglomeración del Nora-Digitalización del Agua (ANDA), han supuesto una inversión de 3.279.657 euros, de los que 2.980.037 proceden de financiación europea.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, esta iniciativa, impulsada por la Dirección General del Agua, ha permitido reforzar el control y seguimiento de las redes de saneamiento y de los puntos de alivio que entran en funcionamiento durante episodios de lluvias intensas. Para ello, se han instalado equipos capaces de medir caudales, controlar niveles y analizar la calidad del agua, además de transmitir esta información en tiempo real para facilitar la supervisión de las instalaciones.

Con estos sistemas se puede conocer "de forma inmediata" el funcionamiento de la red, detectar incidencias con mayor rapidez y controlar tanto el volumen como la calidad del agua que se vierte a los cauces durante los episodios de lluvia. Según argumenta el Ejecutivo, esta información contribuye a mejorar la gestión del saneamiento, facilita el cumplimiento de la normativa europea en materia de aguas residuales y ayuda a proteger los ecosistemas fluviales. Además, la tecnología implantada permite anticipar el impacto de los episodios meteorológicos mediante herramientas de predicción y análisis.

Todos los datos recopilados se integran en la plataforma digital del agua del Principado, una herramienta que centraliza la información generada por las distintas entidades que participan en el proyecto ANDA. Este sistema proporciona una visión más precisa del estado de las infraestructuras, permite identificar pérdidas de agua y detectar necesidades de mejora, lo que facilita la planificación. Asimismo, su utilización no supone costes adicionales para los ayuntamientos.

PROYECTO ANDA

La Aglomeración del Nora-Digitalización del Agua (ANDA) es una iniciativa liderada por el Principado en la que participan los ayuntamientos de Oviedo, Siero, Llanera, Nava y Sariego, el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y la UTE Sociedad Española de Aguas Filtradas-FCC Aqualia.

El proyecto tiene como finalidad modernizar la gestión del ciclo integral del agua, reducir las pérdidas en las redes de abastecimiento y mejorar el tratamiento. En conjunto, moviliza una inversión de 11.681.805 euros, cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos NextGenerationEU.