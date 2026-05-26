Movimiento antitaurino de Asturias exige el fin de las corridas y el veto a menores

Somos Asturies, Convocatoria por Asturies y Movimiento Asturianista frente a la plaza de toros de El Bibio. - SOMOS ASTURIES

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha abogado este martes en Gijón la desaparición definitia de la tauromaquia

"Estamos hablando de una tortura animal en el centro de una supuesta fiesta nacional que nos parece absolutamente impresentable, reprobable y que tendría que desaparecer de los carteles y de nuestras vidas", ha reiterado.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación frente a la plaza de toros de El Bibio, acompañada del portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, y representantes de Asturias Antitaurina, con respecto a la proposición de ley de modificación de la ley del Principado de Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas con relación a los espectáculos taurinos.

Tomé ha señalado que, mientras esto sucede o no, esta próxima semana se volverá a poner sobre la mesa en el Pleno la reforma de la Ley de Espectáculos y de la Ley de Consumo de Drogas y Bebidas Alcohólicas para conseguir dos objetivos; restringir la entrada a estos espectáculos "sangrientos" a los menores de 16 años y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en recintos donde tienen lugar corridas de toros.

A este respecto, ha visto "imprescindible" que, por lo menos, los menores estén protegidos "de esa barbarie y de ese reguero de sangre que, desde luego, ni es deporte, ni es cultura, ni es absolutamente nada más que tortura animal", ha sostenido.

En cuanto a la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en estos recintos, ha recordado que esta propuesta que estuvo ya sobre la mesa se fue "enlenteciendo" porque desde el Partido Popular se bloqueó, según la diputada regional, "activamente", su avance.

Unido a ello, ha incidido en que, lo que optaron por hacer las fuerzas progresistas de izquierda, fue retirar la iniciativa inicial para volver a plantear una nueva, "de manera que no solo no se pueda bloquear sino que además salga adelante en los tiempos más cortos posibles", ha remarcado, a lo que ha deseado que pueda ser antes de la feria taurina de Gijón, la única ciudad de Asturias "en donde, por lo visto, hay alguna afición a los toros", ha apostillado.

Frente a esta, ha asegurado que hay un "potentísimo" movimiento antitaurino con el que Somos Asturies comparte el objetivo de restringir la entrada de menores y prohibir las bebidas alcohólicas en esos recintos y, en un futuro, mejor antes que después, según ella, se pueda prohibir definitivamente "la tortura animal en forma de espectáculo".

Vegas, por su parte, ha compartido con Tomé el objetivo de acabar con un espectáculo "monstruoso", como son las corridas de toros, según él. "Creemos que cada vez está más cerca y vamos dando pasos", se ha mostrado convencido.

Este ha defendido que Asturias es un sitio "mayoritariamente antitaurino", por lo que ha dado por hecho que este espectáculo "sangriento" está condenado a desaparecer. Unido a ello, ha opinado que las plazas de toros están llamadas a convertirse en espacios para la cultura "y no para la tortura de animales", ha recalcado.

Al igual que Tomé, ha afeado el anterior bloqueo del PP a la iniciativa para la prohibición de acceso a menores y de bebidas alcohólicas en estos recintos, partido al que ha criticado su "acto de filibusterismo político inaceptable". "Lo que demuestra es que saben que este debate lo tienen perdido", ha afirmado.

Por parte de Medea López, presidenta de Asturias Antitaurina, ha mostrado sus esperanzas con que esta reforma salga adelante lo más pronto posible, después de dos años de "obstaculización" por parte del PP.

"Confiamos en que para la Feria Taurina de agosto los menores ya estén alejados de la violencia de la tauromaquia", ha dicho confiar López.

En cualquier caso, ha apuntado que van a seguir luchando por la abolición de este "maltrato animal legalizado" y para que los menores de 18 años no puedan acceder a las corridas de toros, "tal y como recomienda el Comité de Derechos del Niño de la ONU y como está haciendo ya a nivel estatal la ministra de Infancia, Sira Regó".