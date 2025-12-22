Movimiento Sumar insta a la FSA-PSOE a "tomar nota" de Extremadura y a "recuperar la ilusión progresista en Asturias"

Archivo - El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturias , Xabel Vegas, en una imagen de archivo - CONVOCATORIA POR ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido Movimiento Sumar Asturies ha emitido este lunes una nota de prensa en la que considera "profundamente preocupante" el resultado de las elecciones en Extremadura y una "seria advertencia" para Asturias.

"El avance de Vox, convertido en fuerza decisiva para sostener el gobierno del PP, demuestra que la desmovilización del electorado progresista solo beneficia a la extrema derecha, que ya disputa abiertamente la hegemonía del bloque conservador", ha dicho el coordinador de Movimiento Sumar Asturias y portavoz del grupo parlamentario de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas.

"Estas elecciones deben ser un revulsivo para que el PSOE entienda que gobernar no consiste en ocupar cargos, sino en avanzar con determinación en políticas sociales que mejoren de forma tangible la vida de la gente", ha señalado.

Vegas ha pedido a la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y a su secretario general, Adrián Barbón, que "tomen nota" de lo ocurrido en Extremadura y concentren todos sus esfuerzos "en recuperar la ilusión de la mayoría progresista mediante políticas más audaces, centradas en las necesidades de la clase trabajadora".

"El presidente Barbón es un gran comunicador, de eso no cabe duda, pero la comunicación sin materialidad se convierte en mero espectáculo. La política útil no se basa en el relato, sino en avances reales que la ciudadanía perciba en su día a día", ha señalado.

Asimismo, Vegas ha subrayado que "el verdadero adversario del progresismo no es el PP ni Vox, sino la desafección, la falta de expectativas y la abstención", tal y como reflejan los datos de participación en Extremadura. "En Asturies aún estamos a tiempo de evitar ese escenario, pero es urgente que la FSA asuma que hace falta un cambio de ritmo y pisar el acelerador de las políticas sociales para frenar la involución que supondría un gobierno del PP con Vox", ha advertido.