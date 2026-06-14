Muere un hombre de 44 años tras precipitarse en la Senda Verde de Fuso de la Reina, en Oviedo

La Guardia Civil rescata el cuerpo de un vecino de Oviedo precipitado en Fuso de la Reina - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre de 44 años y vecino de Oviedo que se había precipitado en la Senda Verde de Fuso de la Reina, en el concejo de Oviedo.

Según han informado fuentes de este cuerpo, la Central Operativa de Servicios (COS) recibió a las 12.30 horas un aviso del 112 alertando de la caída de una persona en la zona.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Riosa, cuyos agentes localizaron el cuerpo en el fondo de un viaducto. También acudió la Policía Local y los Bomberos.

Posteriormente, se movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y a la Unidad Aérea de la Guardia Civil para proceder a la extracción del cuerpo, que fue evacuado a las 14.30 horas.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.