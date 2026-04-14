Muere un hombre arrollado por un tren de Cercanías entre Sama y Ciaño, en Langreo

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido esta mañana tras ser arrollado por un tren de Cercanías que cubría la línea Gijón-Pola de Laviana a la altura del paso no autorizado del Ponticu, cerca de Sama (Langreo). El suceso se produjo en torno al punto kilométrico 38/210, entre las estaciones de Sama-Los Llerones y Ciaño, en el trazado de la antigua Feve, según ha confirmado Adif.

El accidente ocurrió alrededor de las 10.05 horas, momento en el que se interrumpió la circulación ferroviaria entre Sama-Los Llerones y Pola de Laviana. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera (PAT) entre ambas estaciones para los trenes de Cercanías de la línea C-5.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y personal de seguridad de Adif, que trabajan en la zona para esclarecer las circunstancias del suceso.