Restablecida la circulación ferroviaria tras el arrollamiento mortal de un hombre entre Sama y Ciaño

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Sama-Los Llerones y Pola de Laviana ha quedado restablecida a las 12.40 horas tras permanecer interrumpida desde primera hora de la mañana de este martes debido al arrollamiento mortal de un hombre por un tren de Cercanías en Langreo, según ha informado Adif a Europa Press.

El siniestro se produjo a las 10.05 horas a la altura del paso no autorizado del Ponticu, próximo a Sama, en el punto kilométrico 38/210 del trazado de la antigua Feve que cubre la línea Gijón-Pola de Laviana, según ha confirmado Adif.

Durante la interrupción del servicio, Renfe estableció un plan alternativo por carretera (PAT) para los trenes de Cercanías de la línea C-5. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y personal de seguridad de Adif.