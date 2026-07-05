El MUJA intensifica su programación de verano con talleres, experiencias y un 'escape room' infantil

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OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ha intensificado su programación para los meses de julio y agosto mediante una oferta de experiencias, talleres y actividades dirigidas a todos los públicos.

De este modo, los lunes, martes y de jueves a sábados de julio y agosto los visitantes podrán disfrutar de Un paseo entre dinosaurios en las visitas guiadas al Jardín, habrá juegos tradicionales para que las familias puedan estar Jugando con dinosaurios y el público infantil puede excavar en busca de fósiles en el taller ¡Encuentra los restos del dinosaurio perdido!.

La programación de los miércoles se ha reservado para la 'Dinoaventura Cromos', una propuesta para completar en familia un álbum de cromos con los ejemplares del museo. Los domingos será el turno del escape room Operación T-Rex: salvemos el Museo, destinado a los más pequeños. Además, en colaboración con Allande Stars, se han organizado los días 16 y 28 de julio unas jornadas informativas y de preparación de materiales para la observación del eclipse solar.

Por otro lado, el museo mantiene diariamente las visitas guiadas a su exposición permanente --con excepción de los miércoles-- y la apertura diaria de la nueva sala inmersiva. En esta última instalación, los visitantes podrán participar en la Misión Dinotiempo para viajar a la Asturias que habitaron los dinosaurios y otros reptiles coetáneos hace 150 millones de años.

Desde el museo recomiendan la adquisición de las entradas de forma anticipada tanto para visitar el centro como para participar en las actividades, las cuales cuentan con plazas limitadas. Las localidades están a disposición del público a través de la página web oficial (museojurasicoasturias.com).

PROPUESTAS PARA NOMBRAR A UN SAURÓPODO

Los visitantes más jóvenes que se acerquen este verano a las instalaciones tendrán la oportunidad de aportar sus ideas y propuestas para elegir el nombre coloquial del gran dinosaurio saurópodo hallado en los acantilados de Playa de Vega, en Ribadesella. Las sugerencias se pueden depositar en un buzón habilitado en el MUJA. Entre todas las opciones recibidas hasta finales de año, se seleccionará un nombre original, divertido y fácil de recordar para identificar a este ejemplar.