Una mujer de 46 años herida tras sufrir un accidente en Piloña

Accidente - SEPA

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de consideración tras salirse de la vía con el turismo que conducía y caer por un desnivel de unos treinta metros cuando circulaba por la AS- 255, a la altura del punto kilométrico 15,500, en las inmediaciones de la localidad de Canello, en el concejo asturiano de Piloña.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la herida, de 46 años, va a ser trasladada por el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas, desplazada al incidente, al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica presentaba politrauma de pronóstico grave. La conductora y única ocupante del turismo tuvo que ser rescatada por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque piloñés.

Los bomberos bajaron hasta el lugar donde se encontraba el vehículo y la evacuaron, inmovilizada, con collarín con ayuda de la tabla de rescate. Posteriormente la trasladaron hasta la carretera donde esperaba el equipo sanitario. Hasta el lugar también se desplazó el Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA con el helicóptero medicalizado.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.31 horas. En la llamada indicaban que un vehículo se había salido de la vía por circunstancias que desconocían y había caído por un gran desnivel. La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos del parque de Piloña y al Grupo de Rescate con el helicóptero. Además, pasó el aviso al SAMU que activó el equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas e informó a la Guardia Civil de Tráfico.

A las 19.47 horas los bomberos comunicaron que se encontraban en el lugar del accidente y minutos después, a las 20.04 horas, informaron que ya habían excarcelado a la herida y la habían trasladado hasta la carretera donde estaban los servicios sanitarios.