Una mujer fallece en Cangas del Narcea en un fin de semana con 41 accidentes de tráfico en Asturias

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OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en Cangas del Narcea. Además, tres personas han resultado heridas de gravedad, 14 leves y tres pendientes de valoración en los 41 siniestros viales que se han producido en las carreteras asturianas durante el fin de semana.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el viernes 7 de agosto fue el día de mayor siniestralidad, aunque solo se registraron 13 accidentes. En esta jornada una persona resultó herida grave y 11 leves.

El sábado se produjeron ocho accidentes, con el resultado de tres heridos leves y uno pendiente de valoración médica en el momento del siniestro. Finalmente el viernes día 9, se produjeron 20 siniestros viales, en los cuales una persona resultó fallecida, dos heridos graves, tres leves y dos pendientes de valoración.