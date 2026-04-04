Una mujer sufre heridas tras la caída de una piedra en Morcín y es evacuada por el SEPA

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OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en la zona de L'Argayu, en Morcín después de que una piedra le cayera la pierna. La afectada ha sido trasladada a La Morgal y el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) ha activado una UVI Móvil que la ha evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17.26 horas. En la llamada explicaron que estaban caminando por la zona cuando una piedra le cayó encima causándole heridas en una pierna y en la espalda.

El Servicio de Emergencia del Principado de Asturias (SEPA) ha informado que de inmediato se movilizó al equipo de rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de uno de los helicópteros multifunción. El grupo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 18.59 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.