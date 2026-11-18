El Museo de Geología de la Universidad de Oviedo celebra 25 años con más de 76.000 visitantes y un patrimonio de 46.000 muestras - UNIOVI

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Geología de la Universidad de Oviedo ha celebrado este miércoles su 25 aniversario con más de 76.000 visitantes desde su apertura al público en noviembre de 2001. El espacio, dedicado a la conservación, estudio y divulgación del patrimonio geológico, cuenta actualmente con más de 46.000 muestras inventariadas, de las que 1.418 están expuestas al público.

El aniversario se ha conmemorado con un acto institucional en la Facultad de Geología en el que han participado el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde; el director general de Patrimonio, Pablo León; la directora del Departamento de Geología, Ángeles Fernández, y el director-conservador del museo, Luis Miguel Rodríguez Terente, además de representantes de la comunidad universitaria.

Villaverde ha destacado que el museo representa una de las responsabilidades fundamentales de la institución académica, la de conservar el patrimonio científico y acercar el conocimiento a la sociedad. "Un museo universitario es mucho más que un espacio donde se conservan y se muestran colecciones", ha señalado, antes de reivindicar su papel como vínculo entre la investigación y la ciudadanía.

El rector también ha agradecido la contribución de las personas e instituciones que han participado en el desarrollo del museo y ha recordado especialmente a Dámaso Moreiras Blanco, responsable de la concepción y organización de la exposición inicial. Asimismo, ha reconocido el trabajo del actual director-conservador y de los equipos de la Facultad y el Departamento de Geología.