El Museo Marítimo de Asturias acogerá el II Encuentro Folclórico de Gozón

Cartel del Encuentro - AYUNTAMIENTO DE GOZÓN.

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Marítimo de Asturias acoge este sábado el II Encuentro Folclórico de Gozón en el que participan el Grupo Ocle de Bañugues, el Grupo de Danzas de Luanco y la Banda Gaites Cabu Peñes.

Según informa la organización, el dinero recaudado mediante la venta de entradas será destinado a la Asociación de Paliativos Pediátricos de Asturias (APPEA).

Las entradas podrán adquirirse en la Oficina de Turismo o poniéndose en contacto con los grupos participantes.