Los museos y centros culturales asturianos superan los 1,2 millones de visitantes en 2025

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los equipamientos culturales gestionados por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias consolidaron en 2025 la tendencia al alza que mantienen los últimos años y alcanzaron los 1.278.323 visitantes.

Entre los espacios que registraron un mayor aumento figura la Laboral Ciudad de la Cultura, que recibió 208.966 visitantes, un 4% más que el año anterior. Le siguen el Centro Niemeyer, con 220.216 usuarios, un 7,6% más; y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, con 67.159 visitantes, un 7,22% más.

Por su parte, las bibliotecas Ramón Pérez de Ayala y Jovellanos, con 208.860 y 121.938 usuarios respectivamente, crecieron un 17,52% y un 8,34%; y el Museo Arqueológico de Asturias recibió 47.110 visitantes, con un crecimiento del 2,34%.

SEgún ha informado el Principado en nota de prensa, a estas cifras habría que añadir la participación en las actividades desarrolladas fuera de las sedes físicas de los propios equipamientos, que no se incluyen en el cómputo global, como exposiciones itinerantes o la Cinemateca Ambulante.

Con este balance, el Gobierno de Asturias "mantiene su compromiso con la mejora continua de la oferta cultural y con el fomento de la participación ciudadana en este tipo de eventos en todo el territorio". El balance de 2025 refleja "el esfuerzo sostenido por garantizar una programación diversa, accesible y de calidad".

El número de usuarios de las bibliotecas y archivos gestionados por la consejería, así como del Real Instituto De Estudios Asturianos (Ridea), creció un 14% hasta llegar a los 339.656.