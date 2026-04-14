Nace una nueva asociación vecinal en Oviedo para reivindicar un futuro para el viejo HUCA

El presidente de la Unión Vecinal de El Cristo, Montecerrao y Buenavista, Marcelino Pérez, y la secretaria de la asociación, Lucía Logares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los barrios ovetenses de El Cristo, Montecerrao y Buenavista se han aglutinado bajo una nueva unión vecinal para reivindicar un futuro para los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), abandonados desde hace 14 años y que los vecinos reclaman que tenga "movimiento".

En la presentación de la asociación han comparecido el presidente de la misma, Marcelino Pérez, y la secretaria, Lucía Logares. Ambos han fijado como principal reivindicación que se actúe en los terrenos del antiguo hospital, y han denunciado que los barrios a los que representan están "un poco olvidados y abandonados" desde el cierre del equipamiento hospitalario.

"Queremos luchar por todo ello", ha dicho Pérez ante los concejales del Ayuntamiento de Oviedo que han acudido a la presentación de la asociación. A los políticos les ha pedido que se pongan de acuerdo y logren un futuro para estos terrenos, de manera que los barrios recuperen su actividad. "Sois los que podéis tirar de ello", ha remarcado.

Entre otras reivindicaciones de la plataforma vecinal se encuentra la reapertura del aparcamiento en el edificio Calatrava o la apertura de restaurantes y tiendas en el inmueble, de cara a la llegada de la universidad privada. También demandan mejores aparcamientos, un alumbrado que funcione bien y mejoras en la limpieza ante la presencia de ratas en el entorno del viejo HUCA.

Por su parte, la secretaria de la Asociación, Lucía Logares, ha explicado que la iniciativa nace para lograr el desarrollo de El Cristo, Buenavista y Montecerrao, y "brindar la ayuda" a los vecinos que muchas veces no pueden poner sobre la mesa sus reivindicaciones. La principal, ha remarcado, es lograr que los barrios vuelvan a "tener vida".

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

Al acto de presentación de la unión vecinal han acudido concejales del PP, encabezados por el teniente de alcalde Mario Arias, de IU-Convocatoria por Oviedo y de Vox.

En declaraciones a Europa Press, Arias ha juzgado "muy positivo" que afloren movimientos ciudadanos: "Es una buena señal de que la participación ciudadana existe en Oviedo".

Respecto a las reivindicaciones de los vecinos, ha remarcado que hay aspectos que "exceden" el ámbito municipal, como todo lo relacionado con el antiguo HUCA. Sobre este asunto, Arias ha recordado que el Ayuntamiento "lleva demandando durante muchísimo tiempo" que se actúe. "Todo el mundo sabe que es impresentable la manera en la que está", ha aseverado, por culpa de la "inacción" del Gobierno de Asturias.

"Por contraste tenemos lo que hace la Ayuntamiento de Oviedo", ha dicho, mencionando la adquisición del Edificio Calatrava, la llegada de la Universidad Alfonso X o el proyecto de recuperación de la Plaza de Toros, cerrada desde 2007.