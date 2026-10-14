"Nadie deja su país por malvivir": el alegato de los misioneros contra el racismo en los 100 años del Domund

El delegado episcopal de Misiones en Asturias, Pedro Tardón, la hija de la caridad Sor Alejandrina Solís, y el misionero javeriano Gianluigi Signori, presentan el Domund 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación episcopal de Misiones de la diócesis de Oviedo ha acogido este miércoles la presentación de la Campaña del Domund 2026, que este año celebra sus 100 años de historia bajo el lema 'Unidos en Cristo. Unidos en la misión'. Durante el acto, marcado por los testimonios de la religiosa allerana Sor Alejandrina Solís y el misionero Gianluigi Signori tras años de servicio en África, ambos apelaron a la solidaridad y cargaron contra el racismo tras recordar la dureza de los contextos migratorios en países de África.

Este año el Domund se celebrará el domingo 18 de octubre en todas las parroquias de la diócesis asturiana. Además, el sábado 17 se celebrará la vigilia del Domund en la parroquia de Begoña (Gijón). El delegado episcopal de Misiones en Asturias, Pedro Tardón, ha presentado la campaña de 2026 en rueda de prensa acompañado por el misionero javeriano Gianluigi Signori --natural de la diócesis de Bérgamo y misionero en Camerún, Chad y Burundi-- y la hija de la caridad Sor Alejandrina Solis --natural de Llanos (Aller) y misionera en Chad y Guinea Ecuatorial--.

Con el lema de este año la Iglesia quiere hacer presente que "la fe se hace creíble cuando se convierte en servicio y ayuda a recuperar la dignidad y la esperanza". El objetivo, ha explicado Tardón, es que la sociedad no olvide a quienes "viven en los márgenes", recordando que "una pequeña aportación o una oración pueden contribuir a cambiar muchas vidas". "Hay millones de personas en el mundo que necesitan conocer a Dios y encontra motivos para vivir con esperanza", ha dicho.

Como ejemplo, el misionero javeriano Gianluigi Signori ha señalado que, al igual que en 1925 cuando el Papa Pio XI instauró el Domund, actualmente la sociedad está "tentada" a cerrarse en sus propios problemas. "Es nuestra responsabilidad hacer que el mundo sea una familia", ha asegurado. En este sentido, ha destacado cómo son recibidos los misioneros cuando llegan a otros países por las personas que habitan allí. "Lo que recibimos son corazones abiertos", ha explicado, asegurando que cuando las personas cierran su corazón a los demás, "mueren".

"NADIE DEJA SU PAÍS POR MALVIVIR"

Sor Alejandrina Solís, por su parte, ha explicado que en sus años de misión en África ha descubierto que hay "muchas pobrezas visibles, pero muchas riquezas ocultas". Entre esas riquezas ha destacado la capacidad de acogida de los habitantes de los países en los que ha vivido, así como su capacidad de sufrimiento. "Cuando vuelves aquí, todo te sobra, te enseñan otra manera de vivir", ha dicho.

Es por ello que le "duele" cuando hay gestos de rechazo como el racismo. "Nadie deja su país y su familia, lo poco o mucho que tenga, por perder su vida en el camino o malvivir", ha asegurado, explicando que cuando las condiciones en los países de inmigrantes son dignas, la gente no abandona a su país y su familia.

A este respecto, y refiriéndose además a la crisis migratoria de Ceuta, Gianluigi Signori ha relatado una experiencia personal vivida en la ciudad autónoma hace once años. Entonces, ha rememorado, se encontró a un grupo de cameruneses que vivían en la ciudad en la que él había estado de misión, y les preguntó por qué habían salido de allí si podían vivir y trabajar. Uno de los inmigrantes le explicó que la situación "no dejaba ninguna otra opción". "O coges el arma y vas a disparar a todos los que te encuentras, o sales del país", ha recordado el misionero. "A veces no nos damos cuenta, pero esa gente que se mueve lo hace porque no les queda nada más", ha subrayado, asegurando que los cristianos "nunca" pueden permitir el rechazo a estas personas.

CAMPAÑA DE 2025

La diócesis de Oviedo recaudó en 2025 252.134 euros, una cifra sensiblemente inferior a la recibida en 2024 -- 369.900 euros--, aunque la Delegación de misiones sigue "agradeciendo los gestos de solidaridad" de los asturianos.

La mayor parte de estas ayudas se recibieron a través de parroquias, colegios, comunidades y particulares. En España la recaudación ascendió a 11,51 millones de euros.