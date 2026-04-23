Navantia y Windar Renovables celebran 12 años de alianza y más de 600 cimentaciones en eólica marina

El consejero delegado de Navantia Seanergies, Javier Herrador y el presidente ejecutivo de Windar Renovables, Orlando Alonso. - INCIS

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navantia Seanergies y Windar Renovables conmemoran este jueves doce años de alianza estratégica en eólica marina coincidiendo con su participación en WindEurope 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector, un hito que, según ambas compañías, reafirma la solidez de una colaboración industrial construida sobre la confianza mutua, la complementariedad de capacidades y una visión compartida del desarrollo de la energía eólica offshore.

Desde el inicio de esta colaboración, Navantia y Windar han consolidado una relación de largo recorrido que les ha permitido posicionarse como referentes en el diseño y fabricación de estructuras para parques eólicos marinos, participando en algunos de los proyectos más relevantes del sector en Europa y otros mercados internacionales.

En estos doce años, la alianza ha intervenido en 11 proyectos conjuntos desarrollados en 5 países, en los que se han construido más de 600 cimentaciones para eólica marina, con un volumen de negocio acumulado superior a 1.600 millones de euros, que ambas empresas presentan como reflejo del crecimiento sostenido de la colaboración y de la confianza de los principales promotores del sector.

Esta trayectoria, subrayan, ha permitido a Navantia-Windar evolucionar para responder a los retos crecientes del mercado, apoyándose en el desarrollo industrial, la excelencia operativa y el impulso del empleo cualificado, así como en soluciones más competitivas y sostenibles alineadas con los objetivos de descarbonización y autonomía energética marcados por la Unión Europea.

"El mercado de la eólica marina es cada vez más exigente y competitivo, pero gracias a una apuesta conjunta por la innovación, la formación y la mejora continua de los procesos productivos, esta alianza ha sabido crecer y consolidarse como un referente en el sector de las energías renovables", ha destacado el presidente ejecutivo de Windar Renovables, Orlando Alonso, que ha agradecido el esfuerzo y compromiso de las personas que han formado parte de estos doce años de colaboración.

Por su parte, el consejero delegado de Navantia Seanergies, Javier Herrador, ha subrayado que "la colaboración industrial es una de las señas de identidad" de la compañía y ha mostrado su orgullo por una alianza con Windar que les ha permitido convertirse, tras más de una década de trabajo conjunto, en "uno de los principales actores de la eólica marina".

La celebración del aniversario en el marco de WindEurope 2026, que se celebra en Madrid, refuerza además la apuesta de ambas empresas por los foros internacionales del sector como palanca para fomentar la cooperación industrial y el refuerzo del papel de Europa en el desarrollo de la eólica marina.

De cara al futuro, Navantia Seanergies y Windar Renovables reafirman su intención de seguir avanzando juntas en el desarrollo de la eólica marina, con el objetivo de contribuir al crecimiento de un sector que consideran estratégico para la autonomía energética europea y el fortalecimiento de su cadena de valor industrial.