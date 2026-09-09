Nerea Monroy, ante las críticas de PP y Vox: "He venido a gobernar"

La consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, en la Junta General. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy ha manifestado este miércoles en su primera intervención en el Parlamento asturiano que si algo tiene claro es que "ha venido al cargo a gobernar" y ha asegurado que "los cambios que sean necesarios se producirán, lo que funciona se reforzará y lo que necesite mejorar se corregirá". Lo ha dicho tras escuchar las duras críticas de PP y Vox que han dejado claro que "Monroy no es la persona adecuada" para ocupar ese cargo.

"En estos primeros días he hecho algo que considero imprescindible: escuchar, conocer, revisar expedientes, los que me han parecido más prioritarios, hablar con los profesionales y ponerme delante de los problemas. Así que quiero comenzar respondiéndole con claridad. Los cambios que sean necesarios se producirán, lo que funciona se reforzará y lo que necesite mejorar se corregirá. Pero hay algo que seguirá siendo exactamente lo mismo. Que es que el compromiso de este Gobierno con la defensa de los derechos sociales y con el fortalecimiento del estado de bienestar", ha manifestado la consejera ante las críticas de PP y Vox.

Monroy tomaba posesión de su cargo el pasado lunes en sustitución de Marta del Arco, que ha dejado el cargo por motivos de salud. Este miércoles ha tenido que responder por primera vez a las interpelaciones de Beatriz Polledo, del PP y de Sara Álvarez Rouco, de Vox.

La recién estrenada consejera ha mencionado algunas de las cifras referentes a la atención a la dependencia y a las listas de espera aún "elevadas", pero también se ha referido a otras materias de su consejería detenerme especialmente, es en la protección de la infancia.

Preguntada por los cambios que tiene previsto llevar a cabo ha indicado que "habrá más exigencia, más evaluación y más impulso a la gestión". Ha añadido que "hay algo que no va a cambiar y es la defensa de las personas mayores, de las personas dependientes, de la infancia vulnerable y de quienes necesitan que los poderes públicos estén atentos".

Ha asegurado afrontar estas primeras interpelaciones "con absoluta tranquilidad" porque ha manifestado que "sabe que quedan retos por delante, como ocurre en cualquier sistema de bienestar, pero también que están avanzando en la dirección correcta".

Además Nerea Monroy ha afeado al PP que quiera utilizar su llegada a la consejería como excusa para hacer "el enésimo juicio político a siete años del gobierno de Adrián Barbón".

"ELEGIDA PARA DAR CONTINUIDAD A UN FRACASO"

Desde el PP, Beatriz Polledo no ha escatimado en críticas hacia la nueva consejera a la que ha recordado que "llega a una consejería que lleva meses en estado de y años en estado de descomposición política". "Dice usted que viene a gobernar. Oiga, pero hasta entonces y hasta ahora, ¿a qué se ha dedicado?", ha dicho.

"Seamos claros desde el primer momento, su nombramiento no responde a ningún proyecto, responde a una urgencia. No la han elegido para transformar nada, no se equivoque, la han elegido para aguantar el final de legislatura y dar continuidad a un modelo agotado, a un fracaso", ha indicado Polledo.

Beatriz Polledo ha criticado el currículum de la nueva consejera y ha lamentado que se haya intentado presentar su perfil como el de una gran gestora, cuando la única gestión cuando sus resultados al frente del ERA son "un absoluto fracaso".

"Su principal aval nos dicen que viene de gestionar el ERA, pero ese aval es precisamente su mayor problema", ha manifestado Polledo que ha incidido en que "si un currículum necesita defensa pública, el gobierno ya pierde el debate de su solvencia".

Ha insistido la parlamentaria del PP en que lo que está pasando en la Consejería de Derechos Sociales "es un auténtico escándalo en Asturias" y ha augurado que su relevo "no va a traer nada bueno".

DURAS CRÍTICAS DE VOX

Desde Vox, Sara Álvarez Rouco, se ha mostrado muy crítica con la nueva consejera de la que ha dicho "llega aquí con muchas, muchas sombras y sin luces. Y ser una sindicalista reconvertida es una mala carta de presentación y más para gestionar la Consejería de Servicios Sociales".

"Cómo va a mejorar usted los servicios sociales asturianos cuando usted misma los empeoró. Usted de gestión nada, salvo que sea usted un talento natural, que no lo sabemos, pero por lo que vivimos y por lo que vimos en el ERA, eso no es así", ha indicado la diputada de Vox.

Siguiendo con las duras críticas, la diputada de Vox ha insistido en que Monroy llega a la consejería después de 20 años a cargo y con labores en UGT y en distintas responsabilidades y desde ahí "la enchufaron al ERA".

"La Consejería de Servicios Sociales se desmorona, y la única respuesta es la que da Barbón es nombrar a dedo a una sindicalista sin formación técnica específica en alguno de los muchos aspectos que tocan los servicios sociales, ni trayectoria profesional. ¡Menuda solución que nos está dando Barbón!", ha manifestado la diputada de Vox.