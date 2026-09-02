Nieve y Montaña de Asturias denuncia incumplimientos en las sendas y la revegetación de Valgrande-Pajares

Proyecto de renaturalización de telecabina de la estación invernal de Valgrande-Pajares. - ASOCIACIÓN NIEVE Y MONTAÑA DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, integrada por concesionarios, empresarios y clubes vinculados a las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, asociaciones vecinales de Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), ha advertido este miércoles de presuntos incumplimientos en los proyectos de sendas y revegetación de la estación invernal de Valgrande-Pajares.

La entidad sostiene que los trabajos ejecutados por Tragsa no se corresponden con las actuaciones previstas en la resolución del encargo, firmada el pasado 8 de enero por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, para la construcción y mantenimiento de rutas de senderismo y la puesta en valor de los recursos de la estación.

Según el comunicado, tras tres meses de trabajos, la actuación se ha concentrado en la zona alta de la estación, con la ejecución de una pista de esquí de fondo que la asociación considera de "dudosa funcionalidad" y de elevado impacto paisajístico, así como en los senderos hacia los miradores de ese ámbito.

La plataforma denuncia, sin embargo, que no se han iniciado trabajos en varias de las rutas incluidas en el proyecto, como el itinerario al Parador de Pajares, la ruta circular del Monte Valgrande, el sendero a la cascada del Ortigalón y la ruta alta de Pajares.

CRÍTICAS AL TRAZADO DE RUTAS

La asociación ha criticado que se presenten como nuevas rutas algunos recorridos que, según afirma, ya existían y eran utilizados desde hace años por montañeros y visitantes.

En concreto, sostiene que el recorrido hacia el Parador de Pajares se recoge en la documentación de trabajo sin completar su llegada hasta el establecimiento hostelero y sin que se hayan realizado las labores necesarias para habilitar un acceso desde el propio parador.

Respecto a la ruta circular del Monte Valgrande, el colectivo afirma que se trata de un itinerario ya existente. También asegura que el sendero a la cascada del Ortigalón requiere actuaciones de desbroce y mantenimiento que, a su juicio, no se han efectuado.

La entidad ha mostrado una especial preocupación por la denominada ruta alta de Pajares. Según expone, el proyecto inicial incluía un nuevo trazado por el monte Celleros, mientras que la ejecución actual habría reducido el recorrido a la pista del Vallón, una vía existente y habitualmente transitada.

A juicio de la asociación, en los recorridos pendientes tampoco se han desarrollado trabajos de señalización, pese a que esta actuación figuraba en el encargo. Por ello, ha acusado a la consejería de presentar como un "gran proyecto" una intervención que, según defiende, se está limitando a una "operación de marketing".

RECLAMACIÓN SOBRE LA REVEGETACIÓN

Nieve y Montaña de Asturias ha extendido sus críticas al proyecto de renaturalización encargado también a Tragsa mediante la resolución PA/6093/2025/2745, de 30 de septiembre de 2025.

El proyecto contemplaba, según el colectivo, actuaciones de puesta en valor del medio natural y mejora de los espacios de uso público, con aportes de tierra vegetal e hidrosiembra.

La asociación considera que estas tareas tampoco se están ejecutando en los términos recogidos en la documentación técnica. En particular, señala que en la zona de salida del telecabina el proyecto preveía una superficie de renaturalización de 3.579 metros cuadrados, pero denuncia que la intervención en curso se limita a una extensión "mínima" y alejada de la inicialmente proyectada.

Asimismo, reclama que se revegeten los impactos generados por la instalación del telecabina a lo largo de todo su recorrido, cuatro años después de su inauguración, y advierte de que el trazado de la pista de esquí de fondo permanece sin revegetar.

Según la asociación, esta circunstancia mantendrá el impacto visual de la actuación y puede dificultar la conservación de la nieve sobre la pista, al no contar con una cobertura vegetal.

PIDE EXPLICACIONES POR 1,21 MILLONES

El colectivo ha pedido explicaciones sobre el destino de los 1,21 millones de euros comprometidos en los presupuestos para la pista de fondo y los senderos, al entender que la inversión no se está reflejando sobre el terreno.

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha acusado a la consejería de no ejecutar las obras con los criterios de sostenibilidad ambiental anunciados y ha criticado el impacto visual y paisajístico de los trabajos en Cuitu Negro.

Asimismo, ha afirmado que más del 90 por ciento de los trazados incluidos en el proyecto ya existían y ha reclamado que se realicen las labores de mantenimiento, desbroce, adecuación y señalización previstas para convertirlos en una oferta de senderismo efectiva vinculada a Valgrande-Pajares.