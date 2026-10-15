Nieve y Montaña reclama partidas en 2027 para resolver las carencias de Pajares y Fuentes de Invierno

Archivo - Estación de esquí de Fuentes de Invierno. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha reclamado este jueves al Gobierno del Principado que incluya en los presupuestos de 2027 partidas para resolver las carencias de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno y ha criticado la "falta de respuesta y de concreción" de la consejera Vanesa Gutiérrez durante su comparecencia del pasado martes en la Junta General.

En un comunicado suscrito por concesionarios, empresarios y clubes de ambas estaciones, las asociaciones vecinales de El Brañillín y La Raya y la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), el colectivo ha atribuido las deficiencias de los complejos a "años de abandono" y a la falta de planes de mejora y mantenimiento.

La asociación ha cuestionado que la consejera presente como normal la situación de las estaciones y anuncie una inversión récord para Valgrande-Pajares en 2027. Según el colectivo, esa inversión se corresponde con el proyecto Telebike, presentado a los fondos de transición justa en diciembre de 2023 y cuya finalización estaba prevista para el verano de 2025.

Asimismo, ha sostenido que siguen sin abordarse las principales necesidades de ambos complejos, especialmente las relacionadas con el funcionamiento diario y las revisiones de Valgrande-Pajares. El colectivo también ha señalado que se ha puesto en entredicho la seguridad de la instalación y ha reclamado que se aclare este extremo.

"¿Va a contemplar en sus presupuestos la solución a las carencias que le detallamos y han sido acumuladas en Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares tras años de abandono?", ha planteado la asociación a la consejera.

ACTUACIONES PRIORITARIAS

En Fuentes de Invierno, el colectivo sitúa como primera prioridad la unión con San Isidro, seguida de la ampliación de pistas y un proyecto de nieve artificial. También reclama un edificio de servicios en la zona media, un hangar de maquinaria y un acceso peatonal al pueblo de La Raya.

Para Valgrande-Pajares, solicita actualizar el sistema de nieve artificial, reparar el alumbrado público, reformar los edificios públicos, asfaltar los accesos y la urbanización y desarrollar un proyecto de saneamiento.

La asociación ha advertido, además, de la falta de avances en la gestión compartida con las estaciones de León, pese a lo que, según ha señalado, prometió el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita a Fuentes de Invierno el pasado 5 de marzo.

El colectivo ha advertido de que los problemas de funcionamiento, principalmente en Valgrande-Pajares, auguran un invierno "complicado" y ha considerado que la presentación de los presupuestos constituye la "última oportunidad" del Gobierno asturiano para dar credibilidad a su compromiso con las estaciones.