La nieve obliga a usar cadenas en siete puertos asturianos

OVIEDO 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas y el hielo formado en las carreteras obliga este jueves, día de Navidad, a usar cadenas en siete puertos de la red regional.

En el del Palo, en la carretera autonómica AS-14; en el de San Isidro, en la AS-112; en el puerto de Leitariegos, en la carretera AS-213; en el del Connio, en la carretera AS-348; en Tarna, en la carretera AS-117; en el puerto de Cerredo, en la AS-15; y en el de Valdeprado.

Pajares se encuentra abierto para vehículos ligeros y cerrado para pesados.

Además, es necesario el uso de cadenas en la AS-264 (Cabrales) entre Sotres y el límite con Cantanbria, y en Tielve-Sotres.

Está cerrado el acceso a los Lagos de Covadonga y el tramo de la LN-8 (Lena) entre Tuiza al Puerto de la Cubilla.