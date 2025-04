"No tiene justificación, lo único que me queda es pedir perdón", dice el acusado del crimen de la inmobiliaria

"Es una persona fría y calculadora y como tal actuó", afirma la fiscal

GIJÓN, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre juzgado por asesinar en 2023 al gerente de una inmobiliaria de Gijón ha asegurado este miércoles que lo que hizo solo se puede entender "si lo has vivido como yo".

"Es un hecho que no tiene justificación", ha remarcado al cierre del juicio contra él, a la espera de la decisión del jurado popular, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

"Lo único que me queda es pedir perdón", ha indicado el procesado, quien ha confesado que fueron muchos años de vivir sentimientos "malísimos". "No tengo palabras", ha agregado el acusado.

Ha apuntado, asimismo, que entiende el perdón como acto de sanación. Por este motivo, especialmente a la hija de la víctima que estaba allí, de la que ha señalado que nadie se merece pasar por un trauma así, le ha deseado que el tiempo sea capaz de disminuir el dolor y rencor que pueda tener hacia él.

"El perdón no lo hago por mí", ha insistido, antes de recalcar que él vivió con rencor, con odio, con dolor durante muchos años y eso hizo que "mi vida se volviera oscura, fea, muy fea, hasta el punto de parecerme que la cárcel era una alternativa, que no iba a ser peor", ha añadido.

Ha indicado que, para él, esto es lo único que le interesa y no si pasa más o menos años en prisión. Ha remarcado, asimismo, que él fue soportando y soportando hasta que no encontró razones. "Al final voy a pagar con toda la vida", ha señalado sobre los años en los que estuvo obsesionado con la víctima y la condena de cárcel posterior.

MALDAD EN ESTADO PURO

Por su parte, la fiscal ha añadido a la pena solicitada de 18 años de cárcel cinco más de libertad vigilada y ha rechazado los atenuantes pedidos por la defensa.

Sobre el acusado, ha señalado que no es el típico asesino, ya que no aparenta amenaza o agresividad, pero ha advertido de que "la maldad existe en estado puro". "Es un asesino", ha indicado sobre que él mismo confesó haber matado a la víctima sin darle ninguna oportunidad de defensa.

Ha remarcado, asimismo, que el procesado no solo planificó la muerte del gerente inmobiliario desde 2014, sino que cogió el cuchillo el día antes de su trabajo y estuvo esperando a que la víctima llegara. "Fue una frialdad absoluta", ha recalcado.

También ha incidido en que se fue del lugar caminando pero no se entregó a la Policía, si bien no opuso resistencia, y además lanzó el cuchillo a un lugar de poca visibilidad.

Incluso ha acusado al procesado de haber mentido, al decir que dos días antes había hablado con la víctima y que esta le había insultado, cuando en la fase de instrucción dijo que no le veía desde 2018. Para la fiscal, es una estrategia para poder incluir el atenuante de obcecación.

Tampoco hay prueba, según la Fiscalía, del mensaje de whatsapp enviado en el que la víctima, supuestamente en respuesta a uno que le mandó el procesado, le llamó "maricón y cobarde".

Ha recalcado, además, que los problemas económicos eran anteriores al préstamo con la víctima y ha resaltado que la pérdida de la vivienda fue por ejecución hipotecaria en 2014 por otro crédito.

La fiscal, por otra parte, ha señalado que no queda claro si los motivos del asesinato son los problemas económicos o los "celos", tras acusar el procesado a la víctima de haber incluso abusado sexualmente de su entonces mujer.

También ha asegurado que el procesado es una persona que coge "manía" a las personas y cuando considera que han hecho algo injusto, "las persigue, las acosa", como según ella fue el caso. Ha puesto en duda, además, el arrepentimiento que dice tener este.

Respecto a la ex mujer, ha sostenido que "no es una persona fiable, ha mentido a su propio marido", con referencia a ocultarle el préstamo, del cual no pudo probar que había sido una estafa.

"Todo es un montaje, Felipe es una persona fría y calculadora y como tal actuó", ha sido tajante la fiscal. Respecto a la atenuante de reparación del daño, ha dudado que solo tuviera 250 euros, como también de que se arrepienta.

En cuanto a la atenuante de confesión, ha opinado que no ayudó en nada a la investigación, ya que el cuchillo lo había encontrado la Policía Nacional "por sus propios medios". A su parecer, todo lo que declaró tras la detención fue para atenuar su responsabilidad.

Tampoco la Fiscalía acepta que se dé la atenuante de obcecación, cuando llevaba desde 2014 queriendo matar a la víctima. También ha incidido en que el procesado no sufre ningún trastorno mental, tal como han declarado en la vista oral de este miércoles las peritos forenses.

La fiscal ha llamado la atención sobre que el acusado estaba "obsesionado" con la víctima, que no es lo mismo que obcecado. Según ella, es "su forma de ser". Al jurado le ha explicado, además, que si aplican atenuantes, podría rebajarse en varios años la pena.

"TODA LA FRIALDAD DEL MUNDO"

Por parte del abogado de la acusación, Eloy Fernández, este ha señalado que el acusado confesó el crimen pero, respecto a las atenuantes, ha sostenido que "ninguna" de ellas concurre "bajo ninguna de las circunstancias". Ha defendido, también, que pidan 20 años, dos más que la Fiscalía, por lo grave del caso.

Asimismo, ha dado por hecho, con base a la prueba documental, que la situación económica del acusado y su entonces mujer, anterior al préstamo con la víctima, era "desastrosa", con múltiples créditos con entidades y financieras. "Es una absoluta mentira", ha afirmado sobre las causas dadas por el procesado para asesinar a la víctima.

Sobre los 250 euros dados por el procesado a la familia de la víctima, ha recalcado que "ni es sustancial ni es nada, es una vergüenza", al tiempo que ha negado que las hijas de la víctima recibieran una carta de arrepentimiento.

Ha rechazado, por otro lado, que se pueda aplicar la atenuante de confesión, ya que "confiesa lo que le interesa". También ha recalcado que se fue lugar del crimen "tranquilamente, con toda la frialdad del mundo" e, incluso, cuando supo que había muerto la víctima se río y dijo "ahí está bien".

El letrado ha indicado, por otro lado, que el procesado no tuvo relación personal con la víctima, más que el cruce de palabras en dos o tres ocasiones y que la supuesta infidelidad de su mujer con la víctima se la ha inventado como "causa exculpatoria".

"Todo lo que nos dice Felipe es una absoluta mentira", ha sostenido, antes de remarcar que fue un "asesinato cruel realizado por un auténtico profesional", con relación a su profesión de carnicero.

ARREPENTIDO

La abogada de la defensa, María Escanciano, ha incidido en la confesión de su cliente, gracias a lo que, según ella, apenas hubo que hacer instrucción.

Ha afirmado, por otro lado, que su cliente sí escribió la carta a la familia de la víctima, aunque parece ser que no les llegó. Le ha parecido, por otra parte, "vergonzoso" que se pidan 900.000 euros de responsabilidad civil. "Es una desfachatez", ha considerado.

Sobre la obcecación, ha incidido en que se define como "ceguera emocional" y ha recordado lo vivido por su cliente a raíz del préstamo que se suscribió con la víctima de 3.500 euros, por el que acabaron pagando 44.000 euros, según la letrada.

Por otro lado, ha apuntado que, una vez en prisión, el acusado estuvo con el protocolo antisuicidio y allí, en terapia, se dio cuenta de que estaba obcecado con la víctima.

Ha recordado, también, cómo la víctima insultó por whatsapp a su cliente en respuesta a un mensaje del procesado, el cual estuvo "atormentado, obsesionado" por años. Sobre el acusado ha recalcado que perdió su casa, a su mujer y estaba convencido de la infidelidad y de que la víctima había vejado a su mujer.

Y si bien la abogada ha señalado que fue un acto "horroroso" y su cliente sabe que tiene que pagar, ha apuntado que está en manos del jurado por cuántos años.