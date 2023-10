"No voy a permanecer en un partido que me considera desleal por apelar al diálogo", anuncia Oliver Suárez (Vox)

"Sé que ellos no quieren echarme, quieren que me vaya yo, pues me voy", avanza



El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Oliver Suárez, ha anunciado este martes que deja el partido tras acusarle la portavoz de su grupo municipal, Sara Álvarez Rouco, de "deslealtad".

"No voy a permanecer en un partido que me considera desleal por apelar al diálogo, no con Bildu o los separatistas o lo comunistas que andan estos días apoyando a los criminales de Hamás, sino con unos partidos hasta donde yo sé democráticos y que son nuestros socios de Gobierno", ha explicado en un comunicado.

"Sé que ellos no quieren echarme, quieren que me vaya yo, pues me voy", ha sentenciado Suárez, quien ha agregado que se va "como se

han ido tantos, como han purgado a tantos, en el contexto de un partido que ha cambiado profundamente, que no es el que yo conocí, aquel donde cabíamos todo, liberales, conservadores... eran los tiempos del sentido común".

Suárez, asimismo, ha lamentado que "ahora son los tiempos del ordeno y mando, sin posibilidad ni de que te escuchen". Para él, eso tiene muy poco que ver con aquel "sin miedo a nada ni a nadie". "Desgraciadamente muchos tienen miedo a los de su propia casa", ha reflexionado.

Sobre las acusaciones de "deslealtad" por parte de Rouco, según él, "siguiendo las directrices de Vox", ha dicho no haber entendido por qué no le abrieron, en consecuencia, un expediente disciplinario o le expulsaron directamente.

"Hablan de deslealtad por haber apelado al dialogo, al encuentro entre tres partidos que sustentan el Gobierno de Gijón, siendo Vox uno de ellos", ha llamado la atención. "Resulta que soy desleal porque apelé al diálogo para reconducir un acuerdo de Gobierno y frenar el regreso de las izquierdas", ha reiterado.

Suárez ha remarcado que en aquel primer comunicado fue "enormemente prudente" porque aún albergaba una esperanza de que se solucionara el asunto. "Podía haber contado muchas otras cosas, pero no lo voy a hacer, nunca", ha dejado claro.

Al tiempo, ha apelado a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), y a la portavoz del Partido Popular, Ángeles Pumariega, a que aclaren qué rumbo quieren seguir.

"Espero que no sea el de 'Floro' --PSOE-- y los suyos, que también han empezado ya a insultar; por supuesto ahí yo no estaría", ha adelantado.

"Si las partes tienen claro lo que quieren no hay ninguna incertidumbre de cara a la gobernabilidad; al contrario, la estabilidad estará garantizada, yo superaré esta pesadilla y todos trabajaremos por Gijón, algo que ya dije en esa rueda de prensa tan 'desleal, a juicio de los de Madrid y hasta de alguno de Barcelona", ha concluido.