Northern Waves regresa a Gijón con 1,5 millones de inversión para el sector aeroespacial mediante impresión 3D

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez --centro--, junto al director de la Agencia Sekuens, David González, y responsables de la empresa Nothern Waves: Pepe Rico (consejero delegado); Sara Fernández y Guillermo Menéndez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha destacado este miércoles el retorno a la región, en concreto a Gijón, de Northern Waves, una empresa ligada a la industria aeroespacial y especializada en el diseño y fabricación de antenas y componentes avanzados de radiofrecuencia para comunicaciones satelitales mediante impresión 3D metálica.

"Retorna tanto la iniciativa empresarial como retorna el talento, el equipo", ha resaltado el consejero durante la rueda de prensa en el edificio AS5Hub, del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, acompañado del director de la Agencia Sekuens, David González, y de tres responsables de la empresa: Pepe Rico (consejero delegado); Sara Fernández Garrido (directora financiera); y Guillermo Menéndez (director de producto).

Sánchez ha explicado que Northern Waves trabaja en uno de los sectores que consideran "muy relevantes" para Asturias, que es el aeroespacial.

Ha remarcado, en esta misma línea, que fabrica tecnología punta en el ámbito de las antenas de los satélites y eso arrastra toda una serie de cuestiones en forma de alta tecnología. Es por ello, que ha considerado "muy importante" el que hayan escogido Asturias para seguir desarrollando este proyecto profesional.

También ha señalado que Northern Waves viene a apoyar una parte de la estrategia del Principado, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la compra pública precomercial, "que está en una fase ya muy avanzada", ha remarcado. Sobre ello, ha apuntado que están licitando un banco de pruebas para nanosatélites.

Ligado a ello, ha indicado que está en marcha también la transformación del Instituto Universitario ICTEA en un centro mixto, con el cual quieren poner a la universidad en el centro de toda transformación económica que se lleve a cabo de la mano de la ciencia y de la tecnología.

Sobre el CEO de esta empresa, ha resaltado que realizó su carrera profesional entre España y Suecia y también en la Agencia Espacial Europea. A mayores, ha incidido en que, durante la pandemia de la COVID-19, ayudó al Gobierno asturiano "muchísimo" en todas las cuestiones que se impulsaron desde Asturias durante el confinamiento.

SECTOR CON FUTURO

González, por su parte, ha indicado que el hecho de que haya vuelto a Asturias, no deja de ser otro "éxito" de atraer a una empresa tecnológica que no solo va a traer diseño e ingeniería a un sector tan emergente como es el espacio, sino que trae fabricación.

"Estamos hablando de una fábrica de futuro", ha destacado, antes de agregar que tanto desde la Agencia Sekuens como desde su Consejería llevan tiempo trabajando para atraer a grandes empresas de la industria de defensa.

A este respecto, ha indicado que aunque siguen trabajando por las grandes inversiones en Asturias, hay que pensar en lo que va a ser la próxima década de fabricación en Asturias, en la manufactura avanzada, manufactura en impresión 3D, en nanosatélites o en antenas de radiofrecuencia, que es lo trae ahora Nothern Waves a Gijón.

Más aún se ha mostrado orgulloso de que asturianos han visto que no solo Asturias es un proyecto de calidad de vida, sino que pueden desarrollar también un proyecto profesional "y dejan un país altamente tecnológico como es Suecia para venirse a Asturias", ha apostillado.

POTENTE INVERSIÓN

Por parte Northern Waves, Rico ha explicado que arrancó con una empresa en Suecia, en enero de 2023, donde hizo su doctorado junto con la Universidad de Oviedo y la Agencia de Espacial Europea. Un entorno muy propicio, a su juicio, para arrancar y crear un ecosistema dentro de las comunicaciones, no solo satélites, sino también comunicaciones 6G, automoción y defensa.

Asimismo, ha señalado que ha llegado al punto de montar una fábrica y expandir capacidades de fabricación para poder abastecer miles de unidades a su clientela.

En este sentido, ha resaltado que surgió la oportunidad de hacerlo en España y, en concreto en Gijón, donde es un entorno "idílico" para poder crear fabricación. Ha remarcado, al respecto, que son conocidos incluso en Europa y en el mundo por fabricación aditiva.

También ha señalado que, gracias a su inversor Sicnova, en Jaén, empezaron en esa provincia andaluza, en 2024, una pequeña fábrica y la siguiente será esta de Gijón, para lo que van a invertir más de 1,5 millones de euros.

Rico ha insistido en que escogieron Gijón, y más en concreto el polígono de Porceyo, porque creen que es un entorno "idílico", no solo por la calidad de vida que ofrece Asturias, sino que es donde les es más fácil contratar ingenieros o que quieran venir a vivir al Principado y no a Estocolmo. Esto, a su parecer, es un sello de calidad de vida. A esto ha sumado que, siendo asturianos, les marcaba el "poder volver a casa".

En cuanto a la fábrica, ha apuntado que la obra está ya en marcha y está pensado que las máquinas que ya están en la nave se instalen la segunda semana o tercera semana de junio, de forma que la fábrica va a estar operativa la primera semana de julio, abasteciendo a clientes en agosto o septiembre. No será, no obstante, hasta finales de septiembre, cuando sea la apertura oficial.

También ha señalado que se han contratado dos técnicos de una unidad productiva que han comprado en Asturias y han cogido dos empleados. Además, generan otros dos empleos, uno en cuanto a ingeniero de RF que va a hacer una tesis doctoral con la Universidad de Oviedo, con quien colabora desde el inicio de la empresa, y luego una persona de administración para logística y contabilidad.

En total, de once empleos de la empresa, cinco están en Suecia y seis estarán en Asturias, si bien esperan llegar a diez en el Principado en el año 2027.

Respecto a la salida de sus productos, ha señalado que llevan tres años y medio operando y cuentan con 84 clientes a nivel mundial; de los que un 60 por ciento están en Europa, un 30 por ciento en Norteamérica, incluyendo Estados Unidos y Canadá, y un 10 por ciento en la zona de Asia-Pacífico, que es principalmente la Agencia Espacial Australiana y Japón. "Hemos entregado unos 800 productos, más o menos", ha agregado.

También ha indicado que en los sectores que trabajan son cuatro verticales. Está el sector espacio, que serían las comunicaciones satelitales, lo que lleva el satélite embarcado y luego también el terminal que se conecta con el satélite, que sería segmento terreno.

Además, se encargan de la parte de radares de defensa, de alta potencia, donde hay sinergias con empresas españolas que también están por la región.

Otro sector es el de automoción, sobre todo ayuda a la conducción, lo que sería el coche inteligente, que detecta si tienes un vehículo al lado o algún objeto y, por otro lado, la estación base de telefonía, que es lo que da cobertura al móvil en estaciones 5G y 6G. Sobre esto último, ha señalado que están colaborando con Ericsson.

Ha destacado que ellos, además de fabricar, tienen el conocimiento, que es un perfil de ingeniero de electromagnetismo, que sabe cómo funciona una antena, cómo funciona el producto y cómo diseñarlo para la tecnología.

"No es solo la parte de diseño, sino fabricarlo con las prestaciones que requiere el sistema", ha recalcado Rico. "Nosotros somos capaces de hacer el diseño y la fabricación", ha resaltado.

La nueva planta industrial tendrá una producción inicial de 5.000 antenas anuales, una cifra que la empresa prevé incrementar progresivamente hasta situarse entre las 12.000 y las 15.000 unidades por año en aproximadamente 24 meses.

El proyecto prevé la instalación de cuatro nuevas máquinas de fabricación aditiva metálica, que se suman a otra ya existente. Además, durante el próximo año se incorporarán otras cuatro máquinas adicionales.