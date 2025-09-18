Novedades en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la jueza decreta el secreto de las actuaciones

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Asturias, TSJA, justicia, jueces - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza titular del juzgado único de Instancia de Cangas de Onís ha dictado el secreto de las actuaciones en el caso de la muerte violenta de un ganadero en Ribadesella.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), la jueza ha tomado esta decisión tras recibir los primeros atestados y otros informes.

A partir de ellos, la próxima semana comenzará a practicar distintas diligencias.

El suceso ocurrió el pasado 12 de septiembre en la localidad de Cuevas del Agua, en Ribadesella, donde el hombre fallecido recibió numerosos golpes a la salida de su domicilio.

Fue la cuñada del fallecido la que dio la voz de alarma a la Guardia Civil. La víctima de 60 años de edad, y con domicilio en Ribadesella, fue agredida supuestamente por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio.