Nueva concentración de CCOO y UGT contra la violencia machista

Archivo - Concentración contra las violencias machistas, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de CCOO y UGT de Asturias han protagonizado este martes una nueva concentración contra la violencia machista frente al Juzgado de Violencia contra la Mujer. La protesta se ha desarrollado bajo el lema 'Tolerancia cero'. Las organizaciones se concentran todas las últimas semanas de cada mes contra la violencia ejercida sobre la mujer y en señal de duelo y denuncia por todas las mujeres asesinadas en nuestro país.

En el manifiesto que han leído en esta ocasión han manifestado que este mes de agosto está siendo "particularmente violento" contra las mujeres en Asturias. Así, se han referido al asesinato de Laura Cruz en Llanes, la guardia civil de 50 años que ha sido "asesinada a tiros el 5 de agosto en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes por su expareja".

Las centrales han cuestionado los fallos en la protección de la agente, quien figuraba en el sistema VioGén y cuyas medidas judiciales ya no estaban vigentes, preguntándose "por qué dejó de protegerse a Laura" o "cómo pudieron admitirse las 45 denuncias que el asesino interpuso contra Laura", las cuales han tildado de "todas falsas".

El documento sindical ha advertido de que "el horror del terrorismo machista no da tregua", al recordar que ese mismo día también ha sido asesinada otra mujer en Murcia a manos de su expareja mientras trabajaba. Además, las organizaciones han repasado otros episodios recientes acontecidos en la comunidad asturiana, como el ataque del 13 de agosto a una joven en Mieres o la agresión con cuchillo del 14 de agosto a otra mujer en Gijón cuando acudía a su puesto laboral.

Ante esta sucesión de hechos, UGT y CCOO han lamentado que "el punto en común que tienen es que sus agresores sabían dónde podían encontrarlas" y han señalado que "las rutinas y los horarios también nos ponen en peligro".

A este respecto, los sindicatos han denunciado las brechas en la tutela judicial y el seguimiento de los agresores al cuestionar "por qué no se cumplen las órdenes de alejamiento" o "por qué no se controla a estos asesinos en potencia".

También han hecho hincapié en que si no se han tenido que "lamentar más asesinadas" en casos como el de Mieres ha sido "gracias a la intervención de la ciudadanía cada vez más concienciada", cuyos avisos a la policía evitaron un desenlace fatal.

Las centrales sindicales han criticado la escasez de medios destinados a la prevención de la violencia de género, aseverando enfáticamente que "faltan recursos, falta conciencia" para erradicar este problema estructural. Del mismo modo, han reafirmado su compromiso de movilización institucional y social asegurando que "mientras tanto seguiremos en las calles, en las administraciones y en los entornos laborales denunciando la desigualdad que nos cuesta la vida".

Por último, el manifiesto de UGT y CCOO ha concluido con un llamamiento directo a la unidad de la sociedad frente a esta lacra, proclamando "basta ya de violencia machista" como consigna de repulsa. En esta línea, las organizaciones firmantes han querido remarcar la necesidad de una respuesta colectiva e integral sosteniendo con firmeza que "la violencia machista la paramos unidas".