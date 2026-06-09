La nueva red de agua de Grandas de Salime triplicará su capacidad

Archivo - Embalse de Grandas de Salime sobre el río Navia. Reserva Hidráulica. Presa de Grandas de Salime. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 2.640.883 euros la mejora y ampliación de la red de abastecimiento de Grandas de Salime a la empresa Ferrovial Construcción S.A.

La obra, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), "triplicará su capacidad actual de almacenamiento", según informa el Principado en una nota de prensa.

La obra, que digitalizará todo el sistema, beneficiará a unos 650 habitantes al garantizar el suministro de agua a la capital del concejo y las poblaciones próximas.

El proyecto acondicionará la estación de tratamiento de agua potable de Silvañá y creará un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos en las inmediaciones de Grandas de Salime, que abastecerá a la zona alta de la localidad, a la industria láctea y a Pesoz. También se renovarán la conducción entre Castro y Busmayor y el sistema digital y de automatización.

Se construirán otros dos depósitos de menor tamaño, de 120 m3 de capacidad en Castro, y de 50 metros cúbicos en La Ronda, además de reacondicionar las instalaciones de La Padraira. La actuación se completará con nuevas tuberías de conexión a la conducción principal.

La red principal de Grandas de Salime abastece a la capital del concejo y a numerosas localidades próximas, además de reforzar uno de los sistemas de abastecimiento del vecino concejo de Pesoz.