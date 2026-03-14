Nueva ruta de autobús: Horarios y paradas para ir a Cabueñes desde el Oriente asturiano

Infografía tarjeta Conecta. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha a partir del 30 de marzo dos nuevas frecuencias de ida y vuelta en días laborables entre el corredor interior del oriente y el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón.

La ruta dará servicio a 21 localidades de los concejos de Cangas de Onís, Parres, Piloña y Nava, según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa. La ampliación de las conexiones con el hospital busca facilitar la llegada de la población del oriente a consultas, pruebas o visitas en el centro sanitario gijonés. Los nuevos servicios, que funcionarán de lunes a viernes, partirán de Cangas de Onís a las 9.15 y a las 15.45 horas y regresarán desde Gijón a las 12.00 y las 19.15 horas.

Las principales paradas previstas en el recorrido son Cangas de Onís, Arriondas, Hospital del Oriente de Asturias, Sevares, Villamayor, Infiesto, Infiesto-Ramón y Cajal, Ceceda, Gijón-Escuela de Ingenieros, Campus de Viesques-Aulario, Edificio de Energía, Universidad Laboral, Hospital de Cabueñes y estación de autobuses de Gijón.