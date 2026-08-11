Nueve concejos del occidente asturiano en riesgo 'muy alto' de incendio forestal durante el eclipse

Recomendaciones SEPA para el eclipse - SEPA

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los 78 municipios asturianos presentarán este miércoles 12 de agosto un índice 'muy alto' de riesgo de incendios forestales, según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. El resto de Asturias tendrá un índice 'alto'.

En una jornada en la que Asturias será escenario privilegiado para observar el eclipse total de Sol dada su posición en el centro de la franja de totalidad del fenómeno, se prevén temperaturas elevadas y ausencia de precipitaciones, lo que ha elevado el riesgo de incendio forestal.

En concreto, los concejos que presentarán un índice 'muy alto' están ubicados en el oriente asturiano. Se trata de Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. Todos estos municipios llevan varios días registrando riesgo elevado de incendio forestal.

Ante esta situación, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias ha publicado una serie de recomendaciones para prevenir incendios durante la jornada del eclipse, por la previsión de gran movimiento de personas a zonas de monte.

Entre ellas figuran la prohibición de encender fuegos, la recomendación de no aparcar sobre vegetación seca, la obligación de mantener los accesos libres para los equipos de emergencias y la consulta del nivel de riesgo de incendios.