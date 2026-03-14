Nueve concentraciones simultáneas en Asturias exigen parar la guerra en Oriente Medio

Concentración de 'parar la guerra' contra la guerra en Irán. - PLATAFORMA'PARAR LA GUERRA'

OVIEDO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Parar la guerra' ha convocado movilizaciones este sábado en nueve ciudades de Asturias, en contra del conflicto iniciado por EEUU e Israel sobre Irán. Las concentraciones se han celebrado de manera simultánea a las 12.00 horas en las principales plazas, siendo 150 en el conjunto del Estado.

En Avilés, Campo Caso, Candás, Gijón, Pola de Laviana, Mieres, Oviedo, Ribadesella y Rioseco (Sobrescobio), las concentraciones se han desarrollado bajo la lluvia y en el marco de la Jornada Estatal 'Hay que parar la Guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza'.

Según ha informado la organización en nota de prensa, han participado representantes de Carreño por la paz, Fetico, HOAC, Por Un Mundo Más Justo, Recortes Cero, Unificación Comunista de España y UGT. También han estado presentes miembros de los grupos municipales socialistas de varias localidades, entre ellos, el portavoz del de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, representantes de Amnistía Internacional, y mujeres de la Asociación Feminista de Muyeres Rurales del Oriente.

En las concentraciones se ha leído un manifiesto firmado por más de 1.500 personas. El texto refleja que los ataques contra Irán son "una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial". Condenando el "régimen criminal de los ayatolás", los firmantes del manifiesto destacan que es "el pueblo iraní quien debe decidir su futuro".

Entre los firmantes 194 organizaciones de distinto signo y sensibilidades y 200 personalidades del mundo de la cultura como los cineastas Alauda Ruiz de Azúa, Manuel Gutiérrez Aragón e Icíar Bollaín; los actores Juan Echanove, Isabel Ordaz y Vicky Peña; los escritores Rosa Montero, Juan José Millás y Cristina Peri-Rossi; los músicos Rodrigo Cuevas, Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat y Sara Socas. En la lista de firmantes también hay juristas como Baltasar Garzón, Carlos Jiménez Villarejo, Cristina Almeida, Manuela Carmena, Manuel de la Rocha y Paquita Sauquillo.

En Oviedo, la secretaria general del sindicato Fetico, Isabel Sanz Pinacho, ha leído el Manifiesto que denuncia "tajantemente los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán, que suponen una violación del derecho y la legalidad internacional. Son una grave amenaza para la paz en la región y un peligro para la paz mundial".