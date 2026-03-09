Nueve heridos leves en los 40 accidentes de tráfico de este fin de semana en Asturias

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nueve personas resultaron heridas en los 40 accidentes de tráfico registrados en las carreteras asturianas durante este fin de semana, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a Europa Press. Todos han sido heridos leves.

El viernes 27 se produjeron 14 siniestros con un herido leve. El sábado 28 se contabilizaron 15 accidentes, que dejaron tres personas con lesiones leves.

El domingo 1 de marzo la Guardia Civil contabilizó 11 siniestros en los que cinco personas resultaron heridas, todas leves.