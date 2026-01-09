Nueve puertos de montaña requieren cadenas y permanecen cerradas la carretera de los Lagos y la LN-8 por nieve

Archivo - Nieve en Cangas del Narcea, temporal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve puertos de montaña de asturias requieren este viernes el uso de cadenas debido a la nieve, según la información facilitada por el 112 Asturias. Además, permanecen cerradas la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga y la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla.

Es necesario circular con cadenas por los puertos de San Isidro (Aller); Leitariegos (Cangas del Narcea); Connio (Cangas del Narcea); Tarna (Caso); Cerredo (Degaña); Valdeprado (Degaña); Somiedo; San Lorenzo (Somiedo); y Ventana (Teverga).

En cuanto a la red de carreteras, se puede circular con cadenas por la AS-264, entre Sotres y el límite con Cantabria, en Cabrales. Por el contrario, permanece cerrada la carretera CO-4, entre Covadonga y los Lagos, en Cangas de Onís, así como la LN-8, en el tramo Tuiza-Puerto de La Cubilla, en el concejo de Lena.

Además, se produce un corte total en la AS-112, entre Ujo y el puerto de San Isidro, en Aller, con un desvío alternativo habilitado por la AS-386 entre Moreda y Corigos. También hay un corte parcial en la AS-114, entre Cangas de Onís y Panes, por obras entre los puntos kilométricos 10 y 12, con un bypass habilitado y horario de afección de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.00 horas.

Asimismo, se notifica el corte parcial por obras en la N-621, entre Unquera y Potes, a la altura del punto kilométrico 165,500, en el término municipal de Peñamellera Baja, regulado por semáforo y con apertura nocturna.