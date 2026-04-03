El nuevo bar de Cabo Peñas toma forma: así avanzan las obras en Gozón

Obras del nuevo bar en el Cabo de Peñas, Gozón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del nuevo local hostelero en el Cabo Peñas, en Gozón, siguen avanzando a buen ritmo y ya se puede intuir la silueta del bar que sustituirá el antiguo Cuatro Vientos.

Se trata de una nueva construcción en su integridad, al haberse demolido la anterior existente, incluso se ha excavado profundizando la zona.

En el mes de septiembre comenzaba la demolición del antiguo local y arrancaba los trabajos por parte de la empresa Obras y Construcciones COTANO, que es la encargada de construir la nueva infraestructura hostelera que pertenece a una empresa privada. El plazo de construcción es de 16 meses.

ECOLOGISTAS PIDEN LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Poco después del inicio de las obras, en el mes de octubre de 2025, la Coordinadora Ecologista de Asturias reclamaba a la Consejería de Ordenación de Territorio del Gobierno asturiano, a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de Gozón, la paralización de las mismas.

Los ecologistas mostraban su extrañeza de que se hagan obras y excavaciones en la parcela para un nuevo establecimiento hostelero, así como que esas actuaciones puedan haber sido autorizadas, dado que la ley de Costas, y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano