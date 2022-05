El nuevo Consejo de Administración apuesta por una RTPA con más presupuesto para ser motor del sector audiovisual

El fomento de RPA y la web, además de una mayor presencia de la lengua asturiana, entre las propuestas de los nuevos miembros

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los ocho nuevos miembros del Consejo de Administración de RTPA han defendido este martes en la Junta General que los medios de comunicación públicos sean motor del sector audiovisual asturiano, pero han recordado que para poder producir, por ejemplo, series de producción propia es necesario más presupuesto, ya que la RTPA es la radiotelevisión autonómica que menos dinero público recibe de España.

Por otro lado, han recordado que también forman parte de la entidad pública la radio (RPA) y la web, medios que a su juicio habría que potenciar con contenidos propios. Además, los representantes de PSOE y Podemos han destacado la necesidad de aumentar la presencia del asturiano en toda la programación, también en los informativos.

Los miembros del PSOE en el Consejo de Administración de RTPA van a ser la asesora de comunicación Norma Bernad, la exdirectora del Teatro Jovellanos Carmen Veiga, y el gerente del área de Cultura de Corvera Adolfo Camilo Díaz. Por el PP, la periodista Eva San Román y el profesional de la Comunicación y el Protocolo, Jorge Hurlé, mientras que por Ciudadanos estará la periodista Almudena Iglesias, y por Podemos el productor y realizador Alfonso S. Suárez. Para finalizar, por IU seguirá el periodista jubilado Vicente González Bernaldo de Quirós.

Todos ellos han comparecido este martes en la Comisión de control de RTPA como candidatos a miembros del Consejo de Administración, a fin de que en la Comisión se informe sobre su idoneidad para el cargo, que se alargará durante los próximos seis años.

El primero en comparecer ha sido Alfonso Suárez, por Podemos, que ha defendido potenciar el carácter de servicio público de RTPA y que sea motor del servicio audiovisual de Asturias, "con coproducciones y presencia en mercados internacionales". La potenciación de la RPA y de la web, además del uso del asturiano, han sido otras de sus demandas. "Debe existir una presencia normalizada del asturiano y ahora es insuficiente y centrada en el folclore", ha indicado, para añadir que el asturiano debe estar "presente en toda la programación de forma normal".

Almudena Iglesias, propuesta por Ciudadanos, ha destacado que la RTPA "no lo ha tenido fácil" ya que "ha tenido que sortear obstáculos". Así, ha mencionado la poca audiencia de RPA o que, a diferencia de Galicia o País Vasco, en la región no se han puesto en marcha series de ficción. "En Asturias no se han cumplido las expectativas porque han faltado medios y recursos, no se le puede pedir más a la televisión autonómica. Se les tiene que dar más para conseguir los objetivos y que así sea la gran locomotora de la industria", ha afirmado.

Por otro lado, Eva San Román, propuesta por el PP, ha defendido la necesidad de que RTPA ofrezca una "información veraz" a través de "garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos", mientras que Jorge Hurlé ha indicado que RTPA debe ser "un ente objetivo y con utilidad de servicio para todos los asturianos". Además, ha señalado que RTPA debe ser "motor del servicio audiovisual en la región y debemos poner todos los medios posibles para que esto sea así".

La candidata del PSOE Norma Bernad ha indicado que entre todos los miembros del nuevo Consejo de Administración deben ser capaces de "justificar la necesidad de más recursos". Del mismo modo, ha destacado la labor de las medios públicos durante la pandemia y la "gran eficiencia" de RTPA al tener el apoyo de la audiencia con menos presupuesto. Para finalizar, ha indicado que es necesario "mejorar" la presencia del asturiano, potenciar el servicio multimedia y "reconquistar" al público joven y a la infancia.

Por otro lado, Adolfo Camilo Díaz, propuesto por el PSOE --que ha intervenido en castellano para "evitar ruidos que nos saquen del elemento central"-- ha indicado que entre los motivos de la puesta en marcha de la RTPA estaba "la lengua y cultura asturiana". Así, ha defendido que este idioma tiene que tener "más y mejor presencia" y ha situado como "una apuesta personal" la puesta en marcha de un informativo en asturiano. "La pregunta es si nos podemos permitir el lujo de una televisión que no sea en asturiano", ha sentenciado.

La también candidata del PSOE Carmen Veiga ha recordado que RPA y la Productora de Programas del Principado también forman parte de TPA y son "fundamentales y tienen mucho que desarrollar". Del mismo modo, ha destacado el papel "vertebrador y de fomento de la cultura" de los medios públicos a pesar del presupuesto "muy ajustado". "Si queremos cosas más ambiciosas tiene que ser más ambicioso el presupuesto, pero eso no nos compete a nosotros", ha indicado, para finalizar su intervención apostando por el apoyo de RTPA al sector audiovisual y al uso del asturiano.

Por su parte, el candidato de IU, Vicente González Bernaldo de Quirós, ha rechazado intervenir al repetir en el cargo.