Nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias: Abre sus puertas en la Fidma con vocación permanente

Pabellón de Caja Rural de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' abrirá sus puertas este próximo sábado, en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará hasta el próximo día 16, con una vocación de permanencia y puesta al servicio de instituciones y entidades todo el año.

Así lo han destacado, responsables de la entidad, durante la presentación del nuevo edificio, ubicado en una parcela de 1.300 metros cuadrados y con una superficie construida de 1.576, el cual se divide en tres plantas. Un pabellón que traslada los valores de la entidad, basados en la transparencia, la cercanía y el compromiso con la región.

El presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, ha resaltado que este pabellón, construido en solo nueve meses, simboliza la manera de entender la relación de la entidad con Asturias, a lo que ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la arquitecta Verónica Durán.

Por parte del director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, se ha incidido en que se trata de una infraestructuras con la que quieren generar actividad todo el año. Para ello, van a hacer un proyecto de usos y cederán las instalaciones a todas esas instituciones y agentes económicos que la quieran utilizar.

El subdirector de la entidad financiera, Rafa González, en su caso, ha explicado que en este pabellón está muy presente la identidad de la entidad.

Con motivo de la Fidma, asimismo, se celebrarán ocho jornadas bajo el título 'Nuestra mejor versión', para poner en valor a los emprendedores.

Las actividades se abrirán el próximo lunes, bajo el título 'Empresa e industria', y contará con la participación de la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño.

Al día siguiente, que coincide con la celebración del Día de Caja Rural de Asturias en la Feria, habrá una acción anterior al acto institucional, protagonizada por los alimentos de Asturias.

Otras de las jornadas estarán destinada a poner en valor a los jóvenes emprendedores, la sostenibilidad, la transferencia tecnológica, los colegios profesionales, el territorio y los proyectos de futuro e innovadores.

Durán, por su lado, ha destacado que este pabellón ha sido un proyecto "apasionante", así como una ilusión desde el primer momento. Ha señalado, asimismo, que quería que la gente cuando entre a un edifico tan tecnológico vea que también es "accesible y alegre". De la misma manera, buscaban trasladar los propios valores de la Caja Rural de Asturias.

En cuanto al pabellón, ha resaltado que está en un enclave "estratégico" en la Feria, al situarse a la entrada del recinto ferial.

Durán ha apuntado que se quería que la estructura hablara de la entidad. Por ello, diseñaron que fuera transparente, para trasladar esos valores de transparencia y honestidad, pero también de presencia en Asturias. Un objetivo que pretendían, también, era que Caja Rural fuera referencia incluso desde fuera del recinto.

Respecto al edificio, ha explicado que está diseñado como un prisma horizontal elevado y uno vertical, a modo de faro, con color verde que representa a Caja Rural de Asturias, pero también traslada esa idea de transparencia, presencia y compromiso con Asturias. A esto ha sumado que la estructura metálica representa la tradición siderúrgica asturiana.

Del pabellón se ha resaltado, además, que las 72 láminas de vidrio que lo rodean mejoran el comportamiento energético del conjunto, al funcionar como protección solar, al ejercer de parasol y modular la entrada de luz, evitando la radiación directa.

Por parte de la Cámara de Comercio, su vicepresidente, Pedro López, ha ensalzado la "indudable" vocación de esta entidad financiera "por y para los asturianos". Sobre el pabellón, ha destacado que representa la modernidad, la innovación y la sostenibilidad.