Nuno Coelho anuncia el fin de su etapa en la OSPA

Archivo - Nuno Coelho, director de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias - OSPA - Archivo

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Nuno Coelho, ha anunciado este jueves que la temporada 2026-2027 será su última al frente de la formación musical. De este modo, el maestro portugués completará un ciclo de cinco años de trayectoria en la dirección de la orquesta asturiana.

Coelho ha dado a conocer su decisión a través de redes sociales, coincidiendo con la salida a la venta de abonos para el nuevo ciclo de conciertos de la OSPA. A este respecto, el director portugués ha animado al público asturiano a conocer la programación diseñada para la temporada, de la que ha destacado la presencia de solistas "fantásticos", directores y coros, además de un repertorio que ha calificado de "maravilloso".

El director de la sinfónica ha calificado esta próxima temporada como "muy especial" debido a que marcará el cierre de su etapa en la titularidad de la OSPA, un camino de cinco años que, según ha manifestado, le produce "mucha ilusión y mucha alegría".