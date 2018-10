Oblanca (Foro) pregunta en el Congreso a Fomento por la eliminación del peaje del Huerna

Publicado 11/03/2018 11:01:59 CET

OVIEDO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro Asturias en el Congreso de los Diputados, Isidro Martínez Oblanca, ha registrado varias preguntas al Gobierno de España interesándose por sus previsiones para eliminar el peaje de la Autopista del Huerna, que une Asturias con León.

Oblanca recuerda que la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado esta semana una iniciativa para instar al Gobierno de España a "analizar y hacer efectiva la revisión y en su caso eliminación del peaje de Autopista del Huerna, cuya finalización se produciría en 2021 de no mediar la ampliación del mismo hasta 2050, decidida por el Gobierno de España en 1999'".

En cuatro preguntas dirigidas al Ministerio de Fomento, Oblanca se interesa por "el agravio que sufre Asturias en sus conexiones por carretera con el resto de España, como consecuencia de la suma de los peajes que abonan los conductores en le AP-66 entre Campomanes y León más los que abonan en la AP-6 entre Villalba y Adanero".

También ha preguntado al Ministerio de Fomento si existe alguna petición del Gobierno del Principado para rescatar la Autopista del Huerna, AP-66, o para eliminar el peaje de la misma, dentro del paquete de Autopistas de Peaje cuya concesión finaliza próximamente.

Según Oblanca, los asturianos están "cansados de las mentiras" que realizó el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que se comprometió a suprimirlo y no lo cumplió. Pero también ha criticado al PP y ha comentado que en el anuncio de pedir al Estado que no prorroge las concesiones de las autopistas que vencen entre 2018 y 2021, no se hizo referencia alguna a la Autopista del Huerna AP-66 ni tampoco a la AP-6, cuya concesión vence en 2018 y "cuya prórroga fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE".