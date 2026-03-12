La obra 'Fuenteovejuna' llega a Avilés este fin de semana de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico

Archivo - La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) llega al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con una nueva producción de Fuenteovejuna. - PABLO LORENTE - Archivo

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) llevará a Avilés el clásico del Siglo de Oro 'Fuenteovejuna', de Lope de Vega, con dos funciones programadas para este viernes y sábado a las 20.00 horas en el Teatro Palacio Valdés. La obra cuenta con una veintena de actores y está dirigida por Rakel Camacho, en una versión de María Folguera.

Dentro de la programación de escenAvilés, la producción destaca por su escenografía, vestuario, iluminación y composición musical creados específicamente para esta gira de la CNTC por España. Según el Ayuntamiento, 'Fuenteovejuna' "mantiene intacta la vigencia del clásico de Lope de Vega y coloca un espejo frente a un mundo sumido en la urgencia y la inquietud colectiva".

La representación marca la primera vez en la historia de la Compañía Nacional en que una mujer dirige esta obra del Siglo de Oro.

El elenco incluye a Chani Martín (Comendador), Cristina Marín-Miró (Laurencia), Pascual Laborda (Frondoso), Jorge Kent (Esteban), Vicente León (Juan Rojo), Eduardo Mayo (Flores), Adriana Ubani (Jacinta) y Laura Ordás (Gila), entre otros, quienes conforman el personaje colectivo que representa al pueblo de Fuenteovejuna.

Escrita en 1619, la obra narra la rebelión de los aldeanos de un pueblo de Córdoba contra la tiranía del comendador Fernán Gómez de Guzmán. La célebre respuesta unánime de los habitantes, 'Fuenteovejuna lo hizo', se ha convertido en un símbolo de unidad y resistencia frente a la opresión, abordando temas universales como la justicia y la solidaridad colectiva.