El Observatorio para la Libertad Religiosa eleva a 12 los ataques registrados en Asturias en 2025, el doble que en 2024

Archivo - Imagen de la 'Santina Queer' en la manifestación del 8M en Gijón el 8 de marzo de 2025. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS - Archivo

El informe también incluye como incidentes la mofa a la imagen de la Virgen de Covadonga en una manifestación del 8 de marzo OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha alertado de que Asturias registró 12 ataques contra la libertad religiosa durante 2025, el doble que los seis contabilizados en el ejercicio anterior, según recoge su Informe Anual 2025.

Los datos autonómicos se enmarcan, según el Observatorio, en un máximo histórico nacional de 306 incidentes, un 26 por ciento más que en 2024. La entidad ha reclamado al Gobierno del Principado medidas de prevención y protección de los templos y del patrimonio religioso, así como neutralidad en los medios públicos y respeto hacia las manifestaciones religiosas "arraigadas".

Entre los casos que el informe considera más graves figura el ocurrido en la iglesia de Santa Teresa de Soto, en Trubia, Oviedo, donde, según el OLRC, unos individuos accedieron de madrugada al templo, forzaron el sagrario, manipularon y sustrajeron formas consagradas y robaron vasos sagrados. El Observatorio ha señalado que se trató del tercer ataque contra este templo en menos de un mes.

Asimismo, el documento recoge el robo de candelabros y ornamentos de bronce, así como daños en la pila bautismal, en la iglesia del Sagrado Corazón de Avilés.

La presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, ha señalado que los ataques a templos y símbolos religiosos son "especialmente graves" porque afectan tanto al patrimonio de las comunidades religiosas como a la posibilidad de ejercer el culto con normalidad.

"En la mayoría de los casos los autores son desconocidos, lo que dificulta la acción judicial pero no exime de la responsabilidad pública de prevenir y perseguir estos hechos con más eficacia", ha afirmado García.

MOFA A LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE COVADONGA

El informe también incluye como incidentes la mofa a la imagen de la Virgen de Covadonga durante un acto celebrado en la Universidad Laboral de Gijón, así como una manifestación del 8 de marzo en la misma ciudad en la que, de acuerdo con la entidad, se ridiculizó a la Virgen María.

En el ámbito político, el Observatorio recoge propuestas para eliminar de la televisión pública asturiana la retransmisión de la misa del Día de Covadonga, para que esta jornada deje de ser considerada el Día de Asturias y una queja por la presencia de la Iglesia católica en una comisión de expertos. El informe también alude a la tramitación en Oviedo de una proposición contra la comunidad judía.

Ante esta situación, el OLRC ha pedido al Ejecutivo autonómico que adopte medidas preventivas, refuerce la protección del patrimonio religioso, forme a empleados públicos en materia de libertad religiosa y garantice el respeto a todas las confesiones por parte de los medios y centros culturales financiados con fondos públicos.

Asimismo, ha solicitado reforzar la coordinación entre el Principado, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos para investigar y prevenir los ataques contra templos.

"La libertad religiosa es un derecho de todos y las administraciones deben protegerlo con la misma determinación que cualquier otro derecho fundamental", ha remarcado la presidenta del Observatorio.