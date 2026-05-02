Ocho de cada diez gijoneses se muestran satisfechos con los servicios de Emulsa

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OVIEDO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) ha presentado los resultados de su último estudio de satisfacción y expectativas, encuesta realizada en febrero de 2026, que consolida la percepción positiva de la ciudadanía sobre los servicios prestados con una nota media de notable, con una valoración global de 7,5 puntos sobre 10 por parte de la ciudadanía.

Un 81,1% de gijoneses satisfechos o muy satisfechos con los servicios que realiza diariamente Emulsa, según ha informado el Ayuntamiento de Gijón en base de un informe elaborado para la empresa municipal por la consultora InvesMark.

Entre las áreas de actividad con mayor reconocimiento destacan: el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que lidera la satisfacción con una nota de 7,6 puntos y donde la ciudadanía valora especialmente la proximidad de los contenedores al domicilio.

El Servicios de Mantenimiento de parques y jardines alcanza un 7,5 de nota con valoraciones destacadas en aspectos como las limpiezas especiales tras eventos (8,5 puntos) o el vaciado de papeleras (7,8 puntos). El Servicio de Higiene Urbana sitúa la valoración de la ciudadanía para la limpieza de las calles en los 7,1 puntos. La Limpieza de los colegios públicos y de los edificios municipales alcanza una nota de 7,9 puntos.

Tanto el Servicio de Señalización vial, como la atención a la ciudadanía obtienen ambos una calificación de 7,5 puntos. El estudio se basa en 600 encuestas realizadas a pie de calle. Existe un 2,7% de los encuestados que califican el servicio global de Emulsa con una nota inferior a 5.

Emulsa ha identificado áreas donde la ciudadanía demanda un mayor esfuerzo, como por ejemplo la educación ambiental que es el ámbito con mayor margen de mejora, con una valoración de 6,4 puntos. El informe señala que esta percepción no está ligada exclusivamente a la gestión de la empresa, sino a la persistencia de conductas incívicas, como la presencia de excrementos caninos en las vías públicas.

En este sentido, los principales motivos de insatisfacción citados por los vecinos no se refieren tanto a la prestación técnica del servicio, sino a un déficit de concienciación ciudadana (7,7%) y a la necesidad de reforzar la educación medioambiental (7,6%) y las campañas de sensibilización.

En cuanto a elementos materiales, los usuarios descontentos señalan la necesidad de mejorar la limpieza y olores de los contenedores (92,8% de este grupo) y facilitar su apertura mediante la instalación de pedales (71,5%). La valoración del compromiso medioambiental de la entidad se sitúa en un 7,1. Los distritos de El Llano (83,5%) y la zona Rural (83,0%) presentan los niveles de aprobación más elevados.