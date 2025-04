La oficialidad del asturiano y el eonaviego divide a los partidos en Asturias

OVIEDO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado de Asturias han escenificado este viernes sus posturas contrarias en torno a la oficialidad del asturiano y el eonaviego en la que ha sido la última sesión de la comisión que aborda esta semana las comparecencias informativas acerca de la proposición de reforma de la 'Ley Orgánica 7/1981, 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias', para la declaración de la oficialidad del asturiano y del eonaviego.

El último turno de comparecencias correspondió al Consejo de Gobierno, cuya postura fue defendida por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez. El resto de consejeros presentes en la comisión solo tomaron la palabra en el turno de preguntas de los grupos parlamentarios.

Tras este, en el que los diferentes consejeros fueron respondiendo a las cuestiones planteadas, fue el momento de la fijación de posición. El diputado del PP José Luis Costillas ha aseguraado que en Asturias existen tres lenguas que "conviven con naturalidad", algo que se avala a su juicio en la ley de uso. Este, ha dicho, es "el mayor y único medio de protección que se ha dado a las lenguas asturianas en la historia de esta Comunidad Autónoma".

Así, el PP defiende la "libertad para su uso y la voluntariedad para su aprendizaje", resaltando que si fuesen oficiales "todos" tendrían el deber de conocerlas y el derecho a usarlas. A juicio de Costillas, que el PSOE haya impulsado esta reforma ahora responde al objetivo del presidente, Adrián Barbón, de obtener "rédito político". "Su utilización no hace bien a nadie", ha asegurado, remarcando que el PP no está "ni con los que niegan la existencia de las lenguas asturianas, ni con los que quieren utilizarlas políticamente".

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha defendido que la oficialidad traería consigo un "fortalecimiento" de la industria cultural asturiana, y ha remarcado que en las dos jornadas de comparecencias "solo hubo voces críticas" entre los ponentes invitados por Vox. Esto manifiesta, a su juicio, la "falta de argumentos" de quienes se oponen a la oficialidad "por desconocimiento".

Sin embargo, Vegas ha asegurado que a su grupo lo que más le preocupa no es la actitud de la "ultraderecha", sino la del PP que no mostró "ningún interés" en los expertos de la comisión. El diputado de IU-Convocatoria ha remarcado que el liderazgo del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, "falante de eonaviego", no estará "verdaderamente consolidado" hasta que el PP no comprenda "la importancia de la defensa de nuestras lenguas".

Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha agradecido las "esclarecedoras comparecencias" que ha habido estos dos días en la Junta y tras ellas ha reflexionado que la única pregunta que permanece es "por qué no hay todavía, en 2025, oficialidad".

Al PP le ha dicho que esperaba "respeto" a la cultura, patrimonio, identidad y los derechos lingüísticos, y ha pedido tanto al PP como a Foro que expliquen estos valores en lugar de "permitir que se filtre el discurso antioficialidad sin ningún argumento que Vox trata de hacer mayoritario".

Desde Vox, el diputado Javier Jové ha señalado que la oficialidad no salió adelante en la anterior legislatura y tampoco lo hará en esta "ni en el futuro". "Quieren romper la convivencia", ha dicho a los partidarios de la oficialidad, para después subrayar que este planteamiento "sale muy caro" incluso ahora, con "más de 55 millones de euros" que se "despilfarran" en la promoción del asturiano desde el Principado. Todo ello, ha dicho, "mientras los asturianos sufren grandes problemas en la prestación de servicios públicos".

Por último, la diputada del PSOE Noelia Macías ha valorado el "interesante debate jurídico, histórico y social" que se ha celebrado estos días en el parlamento asturiano y ha remarcado que el asturiano es igual que el resto de lenguas del Estado y por tanto debería "recibir un mayor reconocimiento". Ha remarcado que el objetivo de esta modificación legislativa es lograr la "máxima protección" de las lenguas de Asturias y "garantizar" su supervivencia.

GUTIÉRREZ CRITICA LA "APOLOGÍA DEL DESCONOCIMIENTO" DE VOX

La consejera Vanessa Gutiérrez ha sido la última en tomar la palabra y, tras las preguntas de los diputados y su fijación de posición, ha lamentado "la manera en la que algunos lo afrontan".

"Hacen apología del desconocimiento y la mala educación", ha aseverado, remarcando que en Asturias "coexisten tres lenguas romances y solo una tiene caracter oficial".

Ha asegurado que es una "anomalía" tener una lengua propia y que no tenga el mismo rango legal que las demás. "Aferrarse al no por le no no lleva a nada", ha subrayado, asegurando que Asturias tiene una identidad "sólida, definida y orgullosa".