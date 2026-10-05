La OMS designa a la Universidad de Oviedo como primer centro colaborador en salud en desastres y emergencias de España

Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, y Rafael Castro, profesor de la Universidad de Oviedo y director del centro colaborador. - UNIOVI

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado al Departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo como centro colaborador en salud en desastres y atención de emergencias, el primero de estas características que la agencia designa en España. El nombramiento, que no conlleva financiación, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, renovables, y obligará a la institución a presentar un informe de actividades al término de cada ejercicio.

El nuevo centro, denominado WHO Collaborating Centre for Health in Disasters and Emergency Care, trabajará coordinadamente con la OMS en el diseño de políticas y recomendaciones para mejorar la respuesta sanitaria ante situaciones de desastre, además de aportar conocimiento basado en la evidencia científica y difundir los resultados de sus investigaciones.

La Universidad de Oviedo ha acordado con la agencia un plan de trabajo que incluye la elaboración de recomendaciones para organizar los sistemas de emergencia en Europa, la adaptación de modelos a países prioritarios y el diseño de formación específica.

EL PRIMER CENTRO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS EN ESPAÑA

La iniciativa se desarrollará en colaboración con el Servicio de Salud del Principado (Sespa), el Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), la Consejería de Salud y el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (Ispa), a través del Grupo de Investigación en Asistencia Prehospitalaria y de Desastres.

Entre los aspectos valorados por la OMS para la designación figuran el máster Erasmus Mundus coordinado por la Universidad de Oviedo junto al Karolinska Institutet (Suecia) y la Universidad de Nicosia (Chipre), la producción científica, con más de 120 publicaciones indexadas, y las tesis doctorales dirigidas en este ámbito.

En el marco de su colaboración con la denominada iniciativa de Equipos Médicos de Emergencia (EMT), el centro desarrollará herramientas para mejorar la recogida de datos durante situaciones críticas, definir las competencias básicas del personal sanitario y crear instrumentos de triaje y apoyo a la toma de decisiones. También recurrirá a simuladores y realidad virtual para la formación.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha destacado que la designación "convierte a Asturias en un referente internacional en la respuesta sanitaria en situaciones de emergencia" y ha agradecido la colaboración de las distintas administraciones e instituciones vinculadas al proyecto, así como el trabajo del médico del SAMU-Asturias, coordinador del máster Erasmus Mundus y director del nuevo centro, Rafael Castro.

Villaverde ha vinculado además el nombramiento con la estrategia de internacionalización de la Universidad de Oviedo y ha señalado que supone un reconocimiento a su "tarea científica y de coordinación" con organismos internacionales como la OMS. Por su parte, Castro ha subrayado que el reconocimiento "no es de una persona ni de un departamento", sino del trabajo desarrollado en Asturias entre la universidad y los servicios de salud y emergencias.

El director del centro ha explicado que uno de los objetivos será trasladar el conocimiento generado en Oviedo a otros países para mejorar la preparación de sus equipos de emergencias. En este sentido, ha reivindicado también el papel de los profesionales sanitarios de los territorios afectados por desastres, al señalar que "cuando ocurre una catástrofe, los primeros en llegar son los servicios de emergencias y los centros de salud del territorio afectado" y que el objetivo es que estén "lo mejor preparados posible".