La oposición exige la supresión del peaje del Huerna y acusa al Gobierno asturiano de "distracción" y "sobreactuación"

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La supresión del peaje del Huerna ha vuelto a enfrentar este miércoles a los diferentes grupos de la oposición con el Gobierno del Principado. A la vez que reclaman su eliminación inmediata, algunos acusan al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "sobreactuar" o de utilizar el debate presupuestario como "distracción". La mayoría de los grupos coinciden en que la bonificación del peaje debe ser transitoria y no depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La diputada del PP Beatriz Polledo ha criticado al Ejecutivo autonómico por "indignarse y reivindicar Asturias, pero luego callar y obedecer a Sánchez". "Estamos viendo esas sobreactuaciones, como siempre, del señor Barbón y del consejero Calvo, que se indignan y reivindican Asturias, pero que luego, una vez que pasa el Negrón, callan y obedecen a Sánchez. Es lo que siempre ha pasado", ha señalado Polledo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Polledo también ha cuestionado los argumentos del Gobierno asturiano sobre la necesidad de tener Presupuestos Generales del Estado para abordar la bonificación previa a la supresión del peaje del Huerna. "Es sorprendente que ahora haya que tener presupuestos cuando hemos visto que este Gobierno de Pedro Sánchez funciona con reales decretos. Eso entraría dentro de una excusa más, de cómo se está construyendo ese relato", ha concluido.

La diputada 'popular' ha insistido en que "la solución está en Moncloa y en ninguna otra parte", y ha denunciado que "los asturianos volvemos a ser agraviados porque, seguramente, pintamos poco, porque tenemos un presidente que no alza la voz y se muestra sumiso siempre ante Sánchez".

En ese sentido, Polledo ha dicho: "La pregunta que yo me hago, y que seguro todos los asturianos sabrían contestar, es qué pasaría si este peaje estuviera en Cataluña o en el País Vasco. Yo creo que todos saben cuál es la respuesta: que se buscaría la solución inmediata. Esa es, desgraciadamente, la respuesta".

Asimismo, ha asegurado que si el PP llega al Gobierno de España, la supresión del peaje del Huerna será inmediata. "Si puede ser al segundo día, no va a ser ni a la semana. Que no quepa ninguna duda de que lo vamos a intentar", ha afirmado.

Para Vox, lo que tiene que hacer el Gobierno asturiano es "plantarse en Moncloa" y exigir su eliminación. "Que dejen de dejar pasar el tiempo y que hagan lo que tienen que hacer. Cuando quieren hacerlo, lo hacen", ha subrayado.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha acusado al presidente del Principado y al Gobierno autonómico de "sobreactuar" con esta cuestión y ha exigido "acciones reales" como la activación inmediata de la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Principado comprometida en la pasada legislatura.

Pumares ha recordado que hace más de un año presentó en la Junta General una proposición de ley que incluía dos puntos: uno, la exigencia al Gobierno central de la supresión del peaje del Huerna; y otro, una solicitud al Ejecutivo autonómico para que elaborase un informe jurídico y otro económico sobre las posibilidades de eliminar dicho peaje. "No fue hasta el otro día, en el Debate de Orientación Política, cuando Barbón anunció que encargaría ese estudio jurídico. El año que perdió hasta ahora no puede pretender compensarlo liderando una movilización en la que no ha estado", ha criticado.

El diputado de Foro ha criticado que quienes no actuaron durante un año "ahora pretendan liderar algo solo buscando crédito electoral", a la vez que ha recordado "la gira pop" del presidente del Principado por los diferentes ministerios. "Estamos cansados de este juego. Hace años Barbón hizo una gira por los ministerios reclamando infraestructuras y de ahí solo salió una comisión bilateral que aún no se ha convocado. Lo que queremos saber es qué más tiene que pasar para que se convoque", ha subrayado.

Por su parte, Convocatoria por Asturias --socio de Gobierno del PSOE en Asturias-- ha reiterado su compromiso con la eliminación definitiva del peaje, al tiempo que ha reclamado que, mientras esta supresión no se produzca por resolución judicial, se bonifique al 100% el coste a la ciudadanía. Su diputado Xabel Vegas ha reconocido que esta medida debe recogerse en los Presupuestos Generales del Estado.

"Bonificar el peaje del Huerna mientras no se elimine es un objetivo con o sin presupuestos", ha señalado, a la vez que ha asegurado que desde su formación se mantiene todas las vías parlamentarias abiertas para lograr este fin.

Vegas también ha criticado con dureza al PP por su posicionamiento en este asunto. "Creo que un partido que se dice de Estado como el Partido Popular no puede jugar a enfrentar a los ciudadanos de unas comunidades autónomas con otras. Me parece una auténtica irresponsabilidad", ha afirmado.

Asimismo, ha acusado a los 'populares' de utilizar esta cuestión como "una excusa para tapar la política que el propio PP aplicó hace ya 25 años en torno a la concesión del peaje del Huerna, una política que nos hace responsables de lo que estamos atravesando hoy". Por último, ha instado directamente al PP a apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha acusado al presidente del Principado de utilizar el debate presupuestario como "distracción" para no asumir una posición clara frente al Gobierno central.

"Esta carrera loca por ver quién lidera el relato nos parece absurda. Lo que hay que hacer es poner en marcha todas las herramientas posibles para suprimir el peaje. La bonificación tiene que ser lo más breve posible", ha afirmado.

La parlamentaria ha criticado que el Gobierno asturiano insista en vincular la bonificación del peaje a los Presupuestos Generales del Estado, cuando "muy probablemente no habrá presupuestos". "Nos parece un subterfugio más del señor Barbón para hablar del peaje en términos distintos de los que debería. Lo que tiene que hacer es oponerse frontalmente a la postura del Ministerio de Transportes y exigir, sin fisuras, la supresión del peaje", ha añadido.

Tomé ha lamentado que no se haya fijado este objetivo "hace mucho tiempo" y ha señalado que ahora "no hay más recovecos que explorar". "Lo que toca es conseguir la supresión, sin más distracciones ni excusas", ha insistido.