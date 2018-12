La oposición urge reformas en la gestión y las cuantías del Salario Social

Publicado 05/12/2018 14:25:32 CET

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP, Foro y Ciudadanos en la Junta General han coincidido este miércoles en la necesidad de modificar diferentes aspectos del Salario Social Básico, como su cuantía y los mecanismos de gestión, ante la defensa realizada por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, a una prestación que en 2019 contará con 124 millones de euros.

La Comisión de Hacienda y Sector Público celebrada en la Junta General ha finalizado con la intervención de todos los portavoces parlamentarios, tras la exposición previa de la consejera, en la que pormenorizó las partidas y cuantías destinadas a los Servicios Sociales en 2019.

El más beligerante con el presupuesto ha sido el diputado del PP Matías Rodríguez Feito, quien ha cargado contra unas cuentas "lastradas y tramposas". A su juicio, con este presupuesto el Gobierno socialista demuestra ser "rehén" de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), al estar "condicionado por las graves restricciones políticas impuestas por Adrián Barbón". "Unido a la aportación de los 'okupas' de Podemos, hace que tengamos un presupuesto que no es el que necesita Asturias", ha aseverado.

En este sentido ha explicado que las cuentas "no resuelven los problemas sociales" y sí, en cambio, "son las que necesitan la FSA y Podemos para intentar recuperar la credibilidad perdida". El PSOE asturiano pactó con Podemos e Izquierda Unida los presupuestos de 2019, que previsiblemente serán aprobados de manera definitiva el próximo 28 de diciembre.

El presupuesto es "tramposo" a su juicio porque "no es eminentemente social, no garantiza el bienestar y la cohesión social, margina a los asturianos por su lugar de residencia y no trae la Ley de Servicios Sociales". Respecto al Salario Social, ha criticado que los 124 millones destinados "no sirven" para cubrir las necesidades de las personas que lo necesitan. "Volverán a quedarse cortos, como siempre", ha asegurado, para después criticar que el PSOE haya convertido "en un agujero negro de incalculables dimensiones" esta prestación con la que, en su opinión, el PSOE busca "controlar a quienes lo perciben" y hacerlos "rehenes".

CRITICAS DE IU, PODEMOS Y PSOE A LA INTERVENCIÓN DEL PP

La intervención de Feito ha sido fuertemente reprobada por las portavoces tanto de Izquierda Unida como de Podemos, Marta Pulgar y Lucía Montejo respectivamente, quienes han afeado a Rodríguez Feito que vea el gasto social como "inversión social" y que se erija como "adalid" del salario social cuando llama "vagos" a sus perceptores.

Así, Marta Pulgar ha criticado el discurso del diputado del PP, afeándole su "actitud de desfachatez e hipocresía" al hablar del Salario Social, algo que ha atribuido a la intención del partido de "generar un clima de crispación preelectoral". "No compartimos estas formas y espero que no le resulten efectivas", ha asegurado.

Lucía Montejo, por su parte, respecto a la "preocupación" del diputado del PP por el pacto alcanzado en la izquierda, le ha respondido que lo que "inquieta" a la sociedad asturiana es que "uno que se atreve a llamar vagos a los perceptores del Salario Social, que llama 'monstruo que devora todo' al Salario Social, venga como adalid y defensor del mismo".

"El monstruo que devora todo no es el Salario Social, es la pobreza, que entre otros agentes han sido ustedes los principales protagonistas en los últimos años", ha aseverado la diputada de Podemos. El Salario Social, ha defendido, es el mecanismo para "paliar el desastre" que provoca la pobreza en la vida de las personas, que a su juicio se ha incrementado por la gestión del PP al frente del Gobierno español.

También la diputada del PSOE Nuria Devesa ha recordado al diputado del PP que el Salario Social es un derecho subjetivo. "Hay que dejar claro que beneficia a todos, repercute en la economía de proximidad y redistribuye la riqueza", ha explicado.

También la consejera Pilar Varela ha querido aprovechar su último turno de intervención en la Comisión para recordar al diputado del PP que el Salario Social no es "un monstruo". "Yo sí veo un monstruo, y hoy lo he visto más claro, el monstruo de la simpleza en el análisis y la demagogia, que puede engendrar tempestades que seguro que ninguno quiere, ni siquiera quien lo dice", ha aseverado.

"NO SON LAS PREVISIONES DE GASTO QUE ESCRIBIRÍAMOS" ASEGURA MONTEJO

En cuanto a las cuentas hoy pormenorizadas, la diputada de Podemos Lucía Montejo ha asegurado que las previsiones de gasto "no son" las que su formación incluiría en la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, ya que hay estudios que señalan que la pobreza severa se está incrementando. "La demanda de recursos se incrementará también", ha alertado.

Por otro lado, ha conminado a la consejera a dejar de apostar por ayudas a la compra de viviendas cuando Asturias "triplica" la media nacional de desahucios por alquiler. "Las ayudas no pueden servir para que los promotores eliminen el stock de vivienda, necesitamos más vivienda pública", ha añadido.

La diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, por su parte, ha echado en falta las partidas a otras entidades de labor social y ha puesto de manifiesto que en toda la legislatura no se ha tramitado ninguna ley en la Comisión de Servicios Sociales. En este sentido, ha criticado que en 2015 se presentase "un recetario" para impulsar leyes y modificar servicios y derechos, sin que hayan salido adelante. A ello ha sumado que la consejería esté trabajando en el borrador de la ley de la infancia a esta altura de la legislatura. "Nos parece un chiste de mal gusto", ha criticado.

Por su parte la diputada de Foro Asturias Patricia García ha centrado su discurso en criticar la partida destinada al Salario Social, una prestación que, a su juicio, "no tiene techo". La Consejería, ha asegurado, "no atiende" a las realidades que ellos mismos constatan en este sentido, al registrar un "importante incremento" a lo largo de los años cuando aprecian que "se han estabilizado las solicitudes de alta".

A ello ha sumado que "muchos perceptores" pueden ser objeto de baja en la prestación para incorporarse al mercado laboral pero el Principado "contagia la apatía" a los usuarios y "les animan" a trabajar en la economía sumergida para completar la asignación.