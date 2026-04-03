Oposiciones del Sespa: 3.735 personas compiten por 128 plazas en laboratorios, radiodiagnóstico y terapia ocupacional

Más de 3.700 personas optan a las 128 plazas de personal estatutario convocadas por el Servicio de Salud - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.735 personas optan a las 128 plazas de personal estatutario convocadas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en las categorías de técnicos especialistas en Laboratorio, técnicos especialistas en Radiodiagnóstico y terapeutas ocupacionales. Todas las pruebas se enmarcan en los procesos selectivos derivados de las ofertas de empleo público (OPE) de 2022 y 2023.

Los exámenes comenzaron el pasado 28 de marzo y continuarán los sábados 18 y 25 de abril, tal y como ha recordado el Principado este vierens en una nota de prensa. El primero, destinado a cubrir las 57 plazas de técnicos especialistas en Laboratorio, se celebró el 28 de marzo y contó con la asistencia del 69% de las 1.558 personas aspirantes.

El 18 de abril se desarrollará en la Facultad de Química de la Universidad de Oviedo el proceso selectivo para cubrir las 16 plazas de terapeutas ocupacionales, para el que se han inscrito 352 personas.

El sábado siguiente, 25 de abril, se celebrará la prueba para ocupar los 55 puestos para técnicos especialistas en Radiodiagnóstico, con 1.825 aspirantes, en la Facultad de Economía y Empresa.

Los horarios con los llamamientos y la distribución de los candidatos admitidos para las próximas pruebas figuran en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) del 17 de marzo. Por su parte, las indicaciones para el acceso están publicadas en www.astursalud.es

PREPARACIÓN DEL PROCESO

De los 3.735 candidatos admitidos a estos tres procesos selectivos, 1.476 (un 39,51%)proceden de fuera de Asturias. La logística desplegada para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes incluye la participación de un equipo de 40 personas encargadas de acomodar a los opositores en sus correspondientes aulas, repartir y recoger las hojas de respuesta y realizar tareas de supervisión y control.

El proceso incluye medidas de seguridad para garantizar imparcialidad y transparencia en todo momento. En este sentido, el contenido de los exámenes se ha sometido a sorteo ante notario y se han respetado todas las medidas de confidencialidad en la impresión de los textos, así como en su almacenaje y transporte.

Además, se ha coordinado con la Policía Local de Oviedo la gestión de los accesos al recinto, y con la Policía Nacional, la presencia de agentes adicionales para reforzar la seguridad perimetral y las medidas de control.

También se ha contado con la Guardia Civil de Tráfico para facilitar la llegada por carretera a la ciudad. Asimismo, se ha solicitado a la empresa de autobuses urbanos de Oviedo (TUA) y al Consorcio de Transportes de Asturias(CTA) el refuerzo de sus servicios.

Esta OPE responde al compromiso del Sespa para consolidar el empleo estable y situar la temporalidad del personal por debajo del 8%.