Las organizaciones sindicales incrementarán su movilización ante el bloqueo de la jubilación parcial en el Principado

Movilización de los sindicatos en defensa de la jubilación parcial. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, USIPA-SAIF, UGT, ISA y SAEEl han decidido incrementar las movilizaciones después de que el Principado de Asturias sigua sin poner en marcha la jubilación parcial para su personal Ante el bloqueo de la jubilación parcial en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias.

Las organizaciones han celebrado hoy viernes una asamblea de trabajadores y trabajadoras afectadas, donde se informó que no hay propuestas de la administración que permitan avanzar en la negociación de la jubilación parcial.

Así, en la asamblea, "a la vista de que la Administración sigue sin tomarse en serio la negociación, y que no existe una negociación real y efectiva, las organizaciones sindicales y el conjunto de las trabajadoras y trabajadores decidieron incrementar la movilización y la presión". Así han indicado que próximamente anunciarán nuevos actos reivindicativos y movilizaciones.

Inmediatamente después de la asamblea, unas doscientas personas cortaron la calle Antonio Suarez Gutierrez enfrente del EASMU, donde manifestaron su rechazo a la situación de bloqueo actual.