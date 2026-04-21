La Orquesta Sinfónica de Asturias programa dos conciertos en Avilés y Oviedo bajo el título 'Larga noche'

La Orquesta Sinfónica programa dos conciertos en Avilés y Oviedo bajo el título 'Larga noche' - PRINCIPADO

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrecerá los próximos jueves 23 y viernes 24 de abril su duodécimo concierto de abono de la temporada, bajo el título Larga noche. El programa estará dirigido por Antje Weithaas, quien asumirá también el papel de solista al violín, y propone un recorrido por tres obras fundamentales del repertorio sinfónico.

El primero de los conciertos tendrá lugar el jueves 23 de abril, a las 20.00 horas, en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. La segunda cita será el viernes 24, a la misma hora, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El programa se abrirá con la Sinfonía nº 95 en do menor, Hob. I:95, de Franz Joseph Haydn, una obra del periodo londinense del compositor que destaca por su fuerza expresiva y su elaborada arquitectura musical.

A continuación, se interpretará el Concierto fúnebre de Karl Amadeus Hartmann, una partitura de intensa carga emocional, concebida en un contexto histórico convulso, que combina lirismo contenido y dramatismo. El concierto se cerrará con la Sinfonía nº 40 en sol menor, K. 550, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las páginas más emblemáticas del repertorio clásico, célebre por su intensidad emocional y su perfecto equilibrio formal.

Antes del concierto de Oviedo, el viernes 24 de abril a las 19.15 horas, Antje Weithaas mantendrá un encuentro con el público en la sala de conferencias número 1, situada en la tercera planta del Auditorio Príncipe Felipe.

Las entradas están disponibles a través de la web www.ospa.es y en las correspondientes taquillas. En el Auditorio Príncipe Felipe, el horario de taquilla es de 09.30 a 14.00 horas y el día del concierto de 17.00 a 20.00 horas, con precios de 24 euros en patio y 21 euros en anfiteatro.

En Avilés, las localidades pueden adquirirse en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura, de 09.00 a 21.00 horas, con un precio único de 19 euros tanto en patio como en anfiteatro.