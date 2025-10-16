Óscar Puente afirma que el peaje del Huerna "no pesa mucho" en la opinión de los asturianos y dice que continuará

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Una semana más la oposición ha sometido al Gobierno a una sesión de control que se ha cen - Fernando Sánchez - Europa Press

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este jueves que el peaje del Huerna, en la AP-66, "no pesa mucho" en la opinión de los asturianos y ha afirmado que continuará como está pase lo que pase en las manifestaciones convocadas este viernes por la Alianza de las Infraestructuras y el sábado por la plataforma ciudadana 'Peaje Huerna no!'.

En una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, el ministro ha asegurado que no cree que este "sea un problema central para los asturianos", a pesar de la opinión de colectivos y partidos políticos en la región, que defienden de manera unánime la supresión del peaje tras el dictamen de la Comisión Europea que determina que su prórroga fue ilegal.

La oposición a la continuidad del peaje llega también desde la presidencia del Principado, con el socialista Adrián Barbón pidiendo también su supresión. Al recordarle la opinión de Barbón, Puente ha contestado: "Ya, en fin, yo no soy el del dinero".

Así, ha dicho que "si alguien" dice a Transportes de dónde sacar los "20 o 30.000 millones" que puede costar rescatar las autopistas españolas, "pues nada, fenomenal". Ha agregado Puente que bonificar al 100% los viajes en el Huerna supondría un pago anticipado de un rescate que puede suponer incluso más coste que el propio rescate.

Ha recordado el ministro que ya existen bonificaciones para usuarios recurrentes del 60% al tercer viaje. Es por ello que entiende que "no está justificado que Asturias esté con este tema en el centro del debate".

El titular de Transportes ha remarcado que lo que pide el Gobierno asturiano es rescatar una concesión que tiene vigencia hasta el año 2050 y eso "tiene unas consecuencias económicas y jurídicas muy concretas", con un contenido económico y jurídico que "no podemos en este momento afrontar".

Puente ha recordado que "la AP-66 tiene una situación prácticamente idéntica al resto de autopistas de nuestro país". "¿Por qué rescatar la AP-66 y no la AP-9 o la AP-7 en Málaga?", se ha preguntado, remarcando que son concesiones prorrogadas en el año 2000 por José María Aznar.

"Nosotros hemos tomado decisiones en materia de las autopistas muy claras. Al vencimiento de cada concesión no hemos renovado. De hecho, cuando llegamos al gobierno, 2.400 kilómetros de autopistas de peaje y hoy quedan 1.400, es decir, se han liberado 1.000", ha enfatizado el ministro.

NADA CAMBIARÁ A PESAR DE LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS

Este viernes está prevista la primera de las movilizaciones a las 17.30 horas, con salida desde la Estación del Norte en Oviedo, en la calle Uría, hasta la Plaza de la Escandalera. La convoca la Alianza por las Infraestructuras, en la que se integra el Gobierno de Asturias, el resto de partidos políticos asturianos y agentes sociales.

El sábado, la Plataforma ciudadana Peaje del Huerna 'No' y colectivos de transportistas han organizado otra movilización a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Asturias (Oviedo).

Sin embargo, preguntado por si estas movilizaciones pueden tener algún efecto en la postura del Gobierno, Óscar Puente ha contestado: "Me temo que no".